76-летний житель Самары стал жертвой мошенников

Злоумышленники в течение нескольких дней представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Ссылаясь на якобы законодательство, требовали задекларировать денежные средства. Пенсионер через банкомат перевел все свои сбережения, откладываемые на «черный день», — 380 000 рублей. Спустя непродолжительное время пожилой мужчина узнал от родственников, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность: не передавать денежные средства и персональные данные неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись, проверять информацию через официальные каналы, при любых сомнениях незамедлительно обращаться в полицию.