Пилот из Самары примет участие в Чемпионате ЦФО по дрифту

25 и 26 апреля в Рязани на территории автоспортивного комплекса «Атрон» состоится первый этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open). Соревнования носят статус Чемпионата Центрального федерального округа и являются доступной точкой входа в спорт высших достижений для пилотов России.

Конфигурация рязанской трассы пользуется особой популярностью среди российских пилотов. Известная на АСК «Атрон» бетонная «стена-магнит» проверит на прочность и мастерство в управляемом заносе каждого участника, ведь из года в год она притягивает к себе даже самых опытных спортсменов.

Участие в первом этапе чемпионата примут как известные зрителю по предыдущему сезону пилоты, так и новые для RDS Open спортсмены. В пелетон вновь вошли: Сергей Давидадзе (г. Самара), Сергей Корнеев (г. Екатеринбург), Валерий Богочаров и Иван Седых (оба — из Ростова-на-Дону), столичные пилоты: Дмитрий Добровольский (команда STAR PЁR STARS AIMOL), Анатолий Щербак, Андрей Овчинников и Руслан Арефьев, петербуржцы Игорь Озолин и Владимир Афанасьев (команда Tamashi Racing). Среди новых имён — ещё один пилот Tamashi Racing Станислав Антропов (г. Санкт-Петербург), москвичи Алексей Разинков и Александр Леонов — спортсмен известен зрителям по участию в «Зимнем Кубке РДС». Также участие в RDS Open в сезоне-2026 примет пилот предыдущего сезона Гран-При РДС, участник RDS Europe (с 2025 года серия носит название RDS Open) Владислав Ерофеев (г. Георгиевск).

«Для RDS Open было и остаётся важным сохранить высокий уровень подготовки пилотов к новым спортивным результатам и в перспективе — к участию в главном чемпионате страны Гран-При РДС. Это обязывает спортсменов с полной отдачей относиться к подготовке автомобилей, к организации работы со зрителями, к собственной медиапредставленности. В условиях нынешней экономической ситуации для некоторых спортсменов заявка на чемпионат стала более взвешенным решением, и поэтому в начале сезона-2026 мы увидим в пелотоне снижение числа участников. Но это будут те пилоты и команды, которые смогут выйти на старт в полной боевой готовности. Уверена, что список участников будет расширяться в ходе сезона. Однако наша задача — не просто увеличить количество машин на треке, а сохранить уровень серии и дать командам устойчивую, понятную платформу для развития», — отметила руководитель Открытого чемпионата РДС Мария Америкова.

Среди боевых автомобилей зрители смогут встретить как излюбленные пилотами RDS Open машины BMW в кузове E36, E46 и E92, а также Nissan Silvia S14 и S15, так и новые для чемпионата спортивные снаряды — Nissan 200SX, Toyota Supra и Mazda RX8.

Участников сезона-2026 ждёт обновление в регламенте соревнований — класс NXT упразднён, а всем спортсменам предстоит борьба за чемпионство в единой зачётной группе. Это сделает заезды более плотными, конкурентными и непредсказуемыми для зрителя. Расписание чемпионата претерпит минимальные изменения: в первый соревновательный день (в субботу) пройдёт квалификация, а после неё — серия парных тренировок для лучшей подготовки спортсменов. В воскресенье болельщики чемпионата увидят полную серию парных заездов.

Изменения коснутся и механики проведения парных заездов. В сезоне-2026 второй соревновательный день будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений (англ. Double Elimination). После первой серии хитов победители заездов встретятся с победителями, а проигравшие — с проигравшими. Это позволит пилотам, потерпевшим поражение в хитах основной сетки, продолжить борьбу за призовое место, а зрителям увидеть вдвое больше зрелищных парных заездов.

«RDS Open задумывался как ступень развития пилотов в системе спорта высших достижений. На сегодняшний день цикл взращивания нового поколения спортсменов был окончательно завершён, большинство пилотов перешли в Гран-При РДС и борются за чемпионство в “первом дивизионе”. В Открытый чемпионат РДС сейчас входят новые спортсмены, пробующие себя в большом спорте. Олимпийская система с выбыванием после двух поражений позволит новым пилотам получить больше опыта — допустив ошибку в первом хите, проигравший сможет не просто продолжить участие в этапе соревнований, но и побороться за призовое место», — рассказала Мария Америкова.

Частично обновился в 2026 году и судейский состав RDS Open. Оценивать проезды спортсменов будет уже знакомый зрителям серии Андрей Астапов (пилот RDS GP), остальные места в трио рефери займут новые судьи — Михаил Давидянц (судья RDS GP 2025, который в новом сезоне станет пилотом главного чемпионата страны) и Тимофей Добровольский (пилот RDS GP и чемпион RDS Open NXT 2025 года).

Напомним, в прошлом сезоне в Рязани прошёл второй этап Открытого чемпионата РДС. Тогда победу в зачётах NXT и PRO одержали Тимофей Добровольский (г. Москва, команда STAR PЁR STARS AIMOL) и Фёдор Воробьёв (г. Москва). Победителями квалификации стали Анатолий Щербак (г. Москва, зачёт PRO) и Егор Филько (г. Тольятти, зачёт NXT). Знаковым этап стал и для Валерия Богочарова (г. Ростов-на-Дону), который в Рязани впервые за свою дрифт-карьеру поднялся на пьедестал соревнований.

Покорится ли «Атрон» участникам этого года, станет известно уже в ближайший уик-энд. Зрители первого этапа RDS Open 2026 в Рязани увидят зрелищный и динамичный дрифт, познакомятся с новыми пилотами и станут свидетелями первых побед в сезоне.

Открытый чемпионат РДС по дрифту проводится без возрастных ограничений. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для детей 7–11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить — юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.