Более 900 000 рублей отдал мошенникам житель Самары в надежде не потерять свои сбережения

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В полицию обратился житель г. Самары 1975г.р. Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения. Чтобы их сохранить он убедил мужчину снять все деньги и положить на «безопасный» счет. Потерпевший поверил аферисту и положил на счет более 900 000 рублей после чего последний перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.