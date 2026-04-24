В России появится новый ГОСТ на косметику

Росстандарт утвердил ГОСТ на веганскую косметику, разработанный Роскачеством. Он направлен на создание единых критериев для продукции, исключающей ингредиенты животного происхождения. Информацию об этом сообщили в Роскачестве.

«Новый национальный стандарт нацелен на установление единых критериев для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения», — сообщили в Роскачестве в беседе с ТАСС. Документ направлен на создание честной и прозрачной среды для покупателей и производителей. ГОСТ вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

В организации отметили, что для веганов и вегетарианцев, сознательно исключающих продукты животного происхождения, новый стандарт станет инструментом защиты прав потребителей. Раньше из-за отсутствия единых критериев маркировку «без животных компонентов» или «веган» можно было использовать формально, без гарантии полного отсутствия следов животного сырья.

В Роскачестве подчеркнули, что введение национального стандарта решает эту проблему: теперь заявление о растительном составе должно подтверждаться проверяемыми и прозрачными доказательствами, что напрямую влияет на этический выбор и здоровье потребителей, чувствительных к таким ингредиентам.

Утверждение ГОСТа на веганскую косметику вписывается в общий тренд на возрождение системы стандартизации в России. В последнее время были введены новые ГОСТы для различных продуктов и услуг — от систем отопления и традиционной русской кухни до этилового спирта и картофельных чипсов. Стандартизация направлена на повышение качества товаров, защиту прав потребителей и создание прозрачных правил для производителей, пишет Ура.ру.