В Самарской области стартовал прием заявок на региональный грантовый конкурс для социальных проектов СОНКО

До 26 мая 2026 года продлится прием заявок социально ориентированных некоммерческих организаций для участия в региональном конкурсе грантов на реализацию своих общественно значимых проектов. Об этом объявил Минэкономразвития региона.

Поддержку социально ориентированных НКО губернатор Вячеслав Федорищев определил, как один из приоритетов социально-экономического развития региона. «Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО, а также сохраним поддержку муниципальных программ развития этого сектора», – отмечал ранее глава региона.

В этом году общий размер грантового фонда превышает 70 млн рублей. Максимальная сумма гранта сохраняется на уровне 2 млн рублей, срок реализации проектов - 18 месяцев.

Всего в конкурсе выделено 9 направлений и 32 тематики социальных проектов. Это проекты в области науки и образования, культуры и искусства, социального обслуживания населения, пропаганды семейных ценностей, охраны здоровья граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, поддержки благотворительности и добровольчества и другие.

«В рамках регионального конкурса поддержали уже около 400 социальных проектов. Мы хотим, чтобы участниками становились как можно больше инициативных команд нашего региона. Для этого проведем серию онлайн-консультаций, где детально разберём главные детали и требования оформления заявок», – подчеркнул зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Прием заявок будет осуществляться через интегрированную информационную систему «Электронный бюджет».