25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
В Самаре стартовал патриотический проект по созданию сквера и установке монумента «Матерям погибших героев»

255
Как отметил глава администрации Октябрьского района Сергей Радько: «Поступила инициатива от АНО «Сердце воина», что было бы символично установить монумент матерям погибших солдат. Сейчас рассматриваем вопрос по размещению».

Первым этапом реализации проекта стал масштабный субботник. Участники мероприятия провели расчистку территории и подготовили площадку в границах улиц Скляренко, Луначарского, Мичурина и проспекта Масленникова, на которой в будущем появится сквер. В дальнейшем здесь планируется посадка деревьев и полноценное облагораживание пространства.

Инициатором проекта выступил руководитель АНО «Сердце воина» и участник программы «Школа героев» Сергей Сибилев.

Проект по созданию сквера и установке монумента «Матерям погибших героев» реализуется совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Самарской области при поддержке администрации Октябрьского района города Самары.

Организатором субботника выступила АНОО ДПО «Таволга», партнером проекта стал ООО «Самарский питомник» (Питомник и Садовый Центр Веры Глуховой).

«Обучение в «Школе героев» – это не только лекции и тренинги, но и работа над реальными проектами. Сегодняшнее мероприятие является частью постпроектного сопровождения в проекте «Школа героев». Сергей Евгеньевич Сибилев как участник программы совместно с АНОО ДПО «Таволга» организовал встречу для уборки территории под сквер, который станет напоминанием о подвиге матерей героев. Наша задача – чтобы каждая инициатива участников получила шанс на жизнь. Мы готовы поддерживать их стремление развивать Самарскую область», – отметила начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО «Таволга» Анастасия Шепилова.

Создание сквера и монумента – это важный социальный вклад в патриотическое воспитание и укрепление самосознания жителей региона. Новое общественное пространство станет символом глубокого уважения к подвигу защитников Отечества и их семей.

Фото – Минтруд Самарской области

Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
196
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
294
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
249
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
310
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
947
Весь список