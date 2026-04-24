Три команды представляют наш регион на всероссийских соревнованиях «Стальная воля»

На федеральной территории Сириус стартует очередной сезон всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

Участники соревнований - более 600 спортсменов из 28 регионов России. Они будут соревноваться в семи дисциплинах.

Самарскую область представляют три команды спортивного клуба «Крылья Мечты».

️Команда ветеранов СВО выступит на турнире «Лига героев» по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «футбол ампутантов».

Две команды - мужчины и юноши - выступят в дисциплине «футбол ЛИН».

Соревнования «Стальная воля» организованы Российским футбольным союзом. Это первый в мире проект, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнования не просто популяризируют футбол среди людей с ОВЗ, но и представляют важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции в современной общество.

Команды Самарской области командированы при поддержке Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

 

Фото:   минспорта СО

