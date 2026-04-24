В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на 200 кв. м

Вчера, 23 апреля, в 18:17 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: 4 километра от села Каменный Брод - горит сухая трава. На место пожара была направлена пожарно-спасательная часть № 143 Отряда № 42. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 200 квадратных метров. Оперативно на тушение был подан 1 ствол «Б» и 1 пожарный ранец. Локализация пожара - объявлена в 18:25, ликвидация открытого горения - в 18:30, полная ликвидация пожара - в 18:40.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает, что сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Берегите природу – соблюдайте правила пожарной безопасности!



Оказавшись в зоне природного пожара, следует сообщить об этом по телефонам «101» или «112».