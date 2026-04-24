АвтоВАЗ подал заявку на товарный знак Lada PHEV AWD

Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
Самарскую молодёжь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН СО Алексеем Климовым
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Жители Самарской губернии помогают приближать Победу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ подал заявку на товарный знак Lada PHEV AWD

226
АвтоВАЗ подал заявку на товарный знак Lada PHEV AWD

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada PHEV AWD. Сведения об этом появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), показала проверка «Известий».

Обозначение PHEV расшифровывается как тип подключаемой силовой установки (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). У таких автомобилей двигатель внутреннего сгорания сочетается с одним или несколькими электромоторами. Батарея может заряжаться как от сети, так и от ДВС. AWD же — система полного привода.

Заявка в базе Роспатента может служить подтверждением озвученных ранее главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым планов компании. Этой весной он поделился, что АвтоВАЗ занимается разработкой гибридной модификации кроссовера Lada Azimut, а пилотный образец автомобиля будет готов в III квартале 2026 года.

Топ-менеджер уточнил, что гибридный Lada Azimut будет полноприводным, суммарная мощность силовой установки составит 290 кВт (394 л.с.). Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды и проезжать без остановки для дозаправки или подзарядки 1100 км, пишут "Известия".

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
10 апреля 2026, 11:54
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
За первые три месяца 2026 года через дилерскую сеть было продано 65,5 тыс. автомобилей брендов Lada и Xcite. Новости компаний
2398
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
03 апреля 2026, 20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ.  Политика
3556
«АвтоВАЗ» рассматривает введение платной подписки на автомобили
21 марта 2026, 13:58
«АвтоВАЗ» рассматривает введение платной подписки на автомобили
Подписку будут выдавать на автомобили с пробегом до 30 тыс. км в год, управлять арендованной машиной смогут до трех водителей. Новости компаний
3632
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
24 апреля 2026  13:20
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
196
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
24 апреля 2026  12:10
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
294
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
24 апреля 2026  09:56
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
249
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
24 апреля 2026  09:10
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
310
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
947
Весь список