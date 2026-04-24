АвтоВАЗ подал заявку на товарный знак Lada PHEV AWD

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada PHEV AWD. Сведения об этом появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), показала проверка «Известий».

Обозначение PHEV расшифровывается как тип подключаемой силовой установки (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). У таких автомобилей двигатель внутреннего сгорания сочетается с одним или несколькими электромоторами. Батарея может заряжаться как от сети, так и от ДВС. AWD же — система полного привода.

Заявка в базе Роспатента может служить подтверждением озвученных ранее главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым планов компании. Этой весной он поделился, что АвтоВАЗ занимается разработкой гибридной модификации кроссовера Lada Azimut, а пилотный образец автомобиля будет готов в III квартале 2026 года.

Топ-менеджер уточнил, что гибридный Lada Azimut будет полноприводным, суммарная мощность силовой установки составит 290 кВт (394 л.с.). Автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,7 секунды и проезжать без остановки для дозаправки или подзарядки 1100 км, пишут "Известия".