«АвтоВАЗ» рассматривает введение платной подписки на автомобили

В школах России появятся новые учебники по языкам республик
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассматривает возможность введения платной подписки на свои автомобили. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

20 марта автоэксперт Артем Самородов, посетивший дилерскую конференцию «АвтоВАЗа», написал в Telegram-канале, что вскоре автомобиль Lada Vesta можно будет взять по подписке за 43 990 руб. в месяц.

Согласно фотографии, которую опубликовал господин Самородов, подписку будут выдавать на автомобили с пробегом до 30 тыс. км в год, управлять арендованной машиной смогут до трех водителей. На слайде указано, что подписка также будет включать страховку (ОСАГО + КАСКО), техническое обслуживание, сезонную смену резины и спутниковую безопасность, пишет Коммерсантъ.

«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — подтвердил представитель «АвтоВАЗа».

АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
20 марта 2026, 12:52
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Заявлено, что автомобили SKM разработаны специально для российского рынка. По запросу АвтоВАЗа в базовый проект внесено более 50 конструктивных и технологических...
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
20 февраля 2026, 14:27
В Тольятти прошло торжественное мероприятие: отмечен вклад работников АВТОВАЗа в экономику региона
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд семь сотрудников АО «АВТОВАЗ» были удостоены региональных наград и почетных званий.
АвтоВАЗ собирается зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?»
20 февраля 2026, 11:28
АвтоВАЗ собирается зарегистрировать товарный знак «Можно, а зачем?»
Фраза стала популярной после интервью блогера Амирана Сардарова с директором по продуктам и программам АвтоВАЗа Олегом Груненковым.
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
