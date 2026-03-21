«АвтоВАЗ» рассматривает введение платной подписки на автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» рассматривает возможность введения платной подписки на свои автомобили. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба компании.

20 марта автоэксперт Артем Самородов, посетивший дилерскую конференцию «АвтоВАЗа», написал в Telegram-канале, что вскоре автомобиль Lada Vesta можно будет взять по подписке за 43 990 руб. в месяц.

Согласно фотографии, которую опубликовал господин Самородов, подписку будут выдавать на автомобили с пробегом до 30 тыс. км в год, управлять арендованной машиной смогут до трех водителей. На слайде указано, что подписка также будет включать страховку (ОСАГО + КАСКО), техническое обслуживание, сезонную смену резины и спутниковую безопасность, пишет Коммерсантъ.

«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — подтвердил представитель «АвтоВАЗа».