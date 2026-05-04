Сотрудники АО «АвтоВАЗ» с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск

Сотрудники АО «АвтоВАЗ» с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск

Сотрудники АО "АвтоВАЗ" с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск, который продлится до 13 мая включительно, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Он также отметил, что 14 и 15 мая персонал, который не будет участвовать в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности автопроизводителя и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Ранее сообщалось, что во время майских выходных и корпоративного отпуска "АвтоВАЗ" направит более 530 млн рублей на установку нового оборудования для запуска производства Lada Azimut (начало выпуска запланировано на III квартал 2026 года - ИФ), модернизацию линии по сборке семейства Lada Niva, а также текущий ремонт и обслуживание основных мощностей и производственных систем.

Завершить все работы планируется к 18 мая. А с 14 мая будут поэтапно запускаться линии, которые не задействованы в текущей модернизации и были остановлены на время корпоративного отпуска.

"АвтоВАЗ" внес изменения в план корпоративных отпусков, перенеся дни единого корпоративного отпуска с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Первоначально корпоративный отпуск был объявлен на 4-8 мая. Таким образом, "АвтоВАЗ" удлинит на семь дней общероссийские майские каникулы.

Производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке компания запланировала продать 370 тыс. штук (против 338,5 тыс. штук в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Ещё 30 тыс. машин в "АвтоВАЗе" намерены поставить в этом году на экспорт.

АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
29 апреля 2026, 13:59
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Все работы по техперевооружению планируется завершить к 18 мая. С 14 мая, после окончания корпоративного отпуска, начнется поэтапное заполнение технологических... Новости компаний
АвтоВАЗ подал заявку на товарный знак Lada PHEV AWD
24 апреля 2026, 13:45
АвтоВАЗ подал заявку на товарный знак Lada PHEV AWD
У таких автомобилей двигатель внутреннего сгорания сочетается с одним или несколькими электромоторами. Новости компаний
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
10 апреля 2026, 11:54
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году
За первые три месяца 2026 года через дилерскую сеть было продано 65,5 тыс. автомобилей брендов Lada и Xcite. Новости компаний
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
