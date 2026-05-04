Проект «Земля для стройки» получил развитие на территории Исаклинского, Елховского и Красноярского районов

Выполняя Указания Президента РФ о повышении капитализации территории государства, Самарский Росреестр ведет активную работу по выявлению неиспользуемых и потенциально пригодных земельных участков и территорий для строительства жилья.

За I квартал 2026 г. в рамках работ по проекту «Земля для стройки» Национальной системы пространственных данных выявлены свободные территории, расположенные в 32 населенных пунктах межмуниципальных районов Исаклинский и Елховский Самарской области. Таким образом, за счет выявленных территорий и земельных участков земельный фонд по проекту «Земля для стройки» увеличен на 400 га.

Органы местного самоуправления продолжают активно взаимодействовать с Управлением, предоставляя информацию о потенциально пригодных земельных участках для жилищного строительства. Администрация Красноярского района предоставила информацию о формировании и постановке на кадастровый учет в п. Кириллинский Красноярского района - 196 земельных участков общей площадью 20 га, предназначенных для предоставления льготным категориям граждан - многодетным семьям.

Вся вышеуказанная информация размещена на платформе ФГИС ЕЦП НСПД в сервисе «Земля для стройки». Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли на платформе ФГИС ЕЦП НСПД по ссылке: https://nspd.gov.ru.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области