Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Самарцы готовы потратить на телевизор в среднем 40 тысяч рублей

Самарцы готовы потратить на телевизор в среднем 40 тысяч рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, что они смотрят на ТВ или смарт-ТВ, какой контент им нравится и сколько они готовы потратить на новый телевизор. Оказалось, что предпочтения женщин и мужчин отличаются. Женщины чаще выбирают ток-шоу и сериалы, а мужчины — новости и спортивные программы. Средний бюджет на покупку нового телевизора составляет 40 000 рублей. 

Где смотрят кино

Большинство жителей Самары (64%) смотрят фильмы на одном из двух устройств: телевизоре или смарт-ТВ. 18% респондентов используют для этих целей планшет или смартфон. Причем среди тех, кто любит смотреть кино с помощью гаджетов, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. 9% опрошенных включают кино на ноутбуке. У 4% есть домашний кинотеатр.

Сколько готовы потратить на покупку телевизора

27% жителей Самары готовы потратить на покупку телевизора до 25 000 рублей. 26% респондентов хотели бы уложиться в сумму  от 25 001 до 40 000 рублей. 25% опрошенных полагают, что новый телевизор должен стоить от 40 001 до 60 000 рублей. 7% готовы заплатить от 60 001 до 80 000 рублей. Средний бюджет на новый телевизор составляет 40 000 рублей.

При этом половина жителей Самары (51%) хотели бы сэкономить на покупке телевизора. Из них 37% опрошенных признались, что приобретут телевизор по акции, если будет хорошая скидка, еще 13% — специально ждут крупных распродаж. Причем мужчины чаще ищут выгодные предложения, чем женщины. Среди охотников за скидками также больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Еще 23% рассказали, что готовы купить телевизор, не дожидаясь распродаж. 

«Пользователи предпочитают покупать на Авито телевизоры именно в ресейл-сегменте — на них приходится 73% продаж, а на новые 27% соответственно. В среднем новый телевизор сейчас обходится в 40 000 рублей, а бывший в использовании — в 8 000 рублей. Таким образом, средняя экономия при покупке телевизора “с рук” на Авито составляет 80%», — прокомментировал Александр Праздников, руководитель категорий «Бытовая техника» и «Аудио/видео» в Авито. 

Как выбирают телевизор

Что касается критериев, для 32% важны параметры изображения: повышенная яркость, расширенные палитра оттенков и диапазон контрастности. На качество картинки чаще всего обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.  30% выбирают умные телевизоры, которые позволяют смотреть онлайн-кинотеатры.  17% при покупке телевизора ориентируется на цену. При чем мужчины более прагматичны и чаще принимают решение, исходя из финансовых соображений, чем женщины. Для 9% респондентов нужен телевизор с голосовым управлением. Чаще всего такое требование предъявляют люди старше 65 лет. Еще 9% респондентов обращают внимание на качество звука. 

Что смотрят 

Лидеры по просмотрам — художественные фильмы (56%). На втором месте — новости и информационные программы (55%). Людей старшего поколения в возрасте от 65 лет (69%) чаще узнают о новостях из телевизора или смарт-ТВ. Замыкают тройку лидеров сериалы (53%). Причем женщины чаще делают выбор в их пользу. 

Треть (34%) любят смотреть развлекательные и ток-шоу. Женщины чаще являются целевой аудиторией таких программ. Четверть опрошенных (26%) любят юмористические программы и стендапы. 

24% используют телевизор или смарт-ТВ для просмотра контента стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров. Больше всего среди них молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. 23% смотрят спортивные программы. Причем мужчины больше интересуются спортом, чем женщины. Еще 19% любят документальные фильмы и передачи.

Текст пресс-релиза доступен в файле во вложении.

Новости по теме
За последние 2 года 32% самарцев сменили профессию
04 мая 2026, 11:01
За последние 2 года 32% самарцев сменили профессию
Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных (15 и 8% соответственно). Самые активные «перебежчики» — молодежь до 35 лет (26—28%). Общество
248
Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей
01 мая 2026, 11:40
Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей
Основным драйвером таких изменений становится эмоциональная нагрузка: примерно половина опрошенных признаются, что им тяжело справляться с большим... Общество
951
30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках
01 мая 2026, 11:19
30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках
Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 35%, в то время как среди женщин — 25%). Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет. Общество
818
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
219
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
258
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
237
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
815
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
884
