Самарцы готовы потратить на телевизор в среднем 40 тысяч рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, что они смотрят на ТВ или смарт-ТВ, какой контент им нравится и сколько они готовы потратить на новый телевизор. Оказалось, что предпочтения женщин и мужчин отличаются. Женщины чаще выбирают ток-шоу и сериалы, а мужчины — новости и спортивные программы. Средний бюджет на покупку нового телевизора составляет 40 000 рублей.

Где смотрят кино

Большинство жителей Самары (64%) смотрят фильмы на одном из двух устройств: телевизоре или смарт-ТВ. 18% респондентов используют для этих целей планшет или смартфон. Причем среди тех, кто любит смотреть кино с помощью гаджетов, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. 9% опрошенных включают кино на ноутбуке. У 4% есть домашний кинотеатр.

Сколько готовы потратить на покупку телевизора

27% жителей Самары готовы потратить на покупку телевизора до 25 000 рублей. 26% респондентов хотели бы уложиться в сумму от 25 001 до 40 000 рублей. 25% опрошенных полагают, что новый телевизор должен стоить от 40 001 до 60 000 рублей. 7% готовы заплатить от 60 001 до 80 000 рублей. Средний бюджет на новый телевизор составляет 40 000 рублей.

При этом половина жителей Самары (51%) хотели бы сэкономить на покупке телевизора. Из них 37% опрошенных признались, что приобретут телевизор по акции, если будет хорошая скидка, еще 13% — специально ждут крупных распродаж. Причем мужчины чаще ищут выгодные предложения, чем женщины. Среди охотников за скидками также больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Еще 23% рассказали, что готовы купить телевизор, не дожидаясь распродаж.

«Пользователи предпочитают покупать на Авито телевизоры именно в ресейл-сегменте — на них приходится 73% продаж, а на новые 27% соответственно. В среднем новый телевизор сейчас обходится в 40 000 рублей, а бывший в использовании — в 8 000 рублей. Таким образом, средняя экономия при покупке телевизора “с рук” на Авито составляет 80%», — прокомментировал Александр Праздников, руководитель категорий «Бытовая техника» и «Аудио/видео» в Авито.

Как выбирают телевизор

Что касается критериев, для 32% важны параметры изображения: повышенная яркость, расширенные палитра оттенков и диапазон контрастности. На качество картинки чаще всего обращают внимание молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 30% выбирают умные телевизоры, которые позволяют смотреть онлайн-кинотеатры. 17% при покупке телевизора ориентируется на цену. При чем мужчины более прагматичны и чаще принимают решение, исходя из финансовых соображений, чем женщины. Для 9% респондентов нужен телевизор с голосовым управлением. Чаще всего такое требование предъявляют люди старше 65 лет. Еще 9% респондентов обращают внимание на качество звука.

Что смотрят

Лидеры по просмотрам — художественные фильмы (56%). На втором месте — новости и информационные программы (55%). Людей старшего поколения в возрасте от 65 лет (69%) чаще узнают о новостях из телевизора или смарт-ТВ. Замыкают тройку лидеров сериалы (53%). Причем женщины чаще делают выбор в их пользу.

Треть (34%) любят смотреть развлекательные и ток-шоу. Женщины чаще являются целевой аудиторией таких программ. Четверть опрошенных (26%) любят юмористические программы и стендапы.

24% используют телевизор или смарт-ТВ для просмотра контента стриминговых платформ и онлайн-кинотеатров. Больше всего среди них молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. 23% смотрят спортивные программы. Причем мужчины больше интересуются спортом, чем женщины. Еще 19% любят документальные фильмы и передачи.

