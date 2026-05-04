За последние 2 года 32% самарцев сменили профессию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске  на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За последние 2 года 32% самарцев сменили профессию

249
За последние 2 года 32% самарцев сменили профессию

С 2024 года почти 1 из 4 россиян сменил профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных, но главный показатель успеха — не зарплата, а возможности для развития. В опросе SuperJob приняли участие 15000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющих опыт работы.


По данным SuperJob, в течение последних пару лет 32% самарцев кардинально сменили свою специализацию: 12% опрошенных остались довольны переменами, еще 20% ответили, что сожалеют. 68% горожан не меняли свою профессию за это время.

В целом по стране почти каждый четвертый экономически активный россиянин (23%) за последние 2 года кардинально сменил профессию. Довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных (15 и 8% соответственно). Самые активные «перебежчики» — молодежь до 35 лет (26—28%). Закономерно, что с возрастом мобильность падает — среди опрошенных старше 45 лет новую в профессию перешли 20%: удачно — 12%, а 8% жалеют о переходе.

Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию: среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей осваивали новую деятельность 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч — только 16%.

Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще (24%), чем обладатели высшего образования (20%).

Среди экономически активного населения городов-миллионников несколько активнее меняли профессию жители Нижнего Новгорода (33%), Самары и Перми (по 32%), а также Омска (31%), реже других — жители Красноярска (17%) и Уфы (20%). При этом в Нижнем Новгороде 27% сменивших профессию довольны, лишь 6% сожалеют. В Новосибирске довольных 20%, в Перми — 19%, в Воронеже и Ростове-на-Дону — по 17%. А вот Омск и Самара стали антипримерами: довольных всего 9 и 12% соответственно, зато разочарованных — 22 и 20%.

Чем же гордятся прошедшие через переквалификацию? Главный ответ — не зарплата. Возможности развития, получения новых знаний и навыков лидируют с огромным отрывом (35% комментариев). Зарплата выше — лишь у 9%, на третьем месте — «нашел свое призвание» (8%). Удобный график, интересные задачи, повышение в должности — все это радует, но не так сильно, как перспектива расти дальше: «На новом месте я могу учиться каждый день»; «Появился простор для профессионального любопытства».

У недовольных главная проблема — потеря в деньгах: на снижение зарплаты жалуются 31%. 16% разочарованы тем, что новая профессия оказалась мало востребованной на рынке и дальше развиваться в ней не получается. Не радует ухудшение условий труда (10%), нестабильность компаний (7%) и выросшая нагрузка (6%).

Какие траектории перехода оказались самыми массовыми? За 2 года чаще всего рабочие чаще всего меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но также на рабочие позиции. Аналогичная ситуация наблюдается у инженеров, продавцов и менеджеров по продажам, а также медицинских работников. При этом учителя и воспитатели, ушедшие в продажи или сферу обслуживания, довольны в 78% случаев. Еще столько же довольных среди рабочих, ставших водителями, и специалистов сферы услуг, менявших специализацию. А вот инженеры, решившие переквалифицироваться в рабочих, разочарованы в 56% случаев, а довольны — в 44%. Бухгалтеры и экономисты, переквалифицировавшиеся в продавцов, тоже жалеют о карьерном выборе чаще (54% против 46% довольных).

Куда в последние 2 года уходили представители распространенных профессий? Квалифицированные рабочие чаще переходили на другие рабочие позиции, но заметная часть — в ИТР или водители. Водители осваивали принципиально другие транспортные средства или становились рабочими. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, часто уходили в сферу услуг (например, в косметологию). Учителя — также в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ИТР (здесь речь идет, скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому — выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики и инженеры ПТО). А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 877
Время проведения: 29 января — 23 апреля 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы готовы потратить на телевизор в среднем 40 тысяч рублей
04 мая 2026, 13:34
Самарцы готовы потратить на телевизор в среднем 40 тысяч рублей
Среди охотников за скидками также больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Еще 23% рассказали, что готовы купить телевизор, не дожидаясь распродаж.  Общество
219
Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей
01 мая 2026, 11:40
Более половины россиян сознательно «отключаются» от новостей
Основным драйвером таких изменений становится эмоциональная нагрузка: примерно половина опрошенных признаются, что им тяжело справляться с большим... Общество
951
30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках
01 мая 2026, 11:19
30% самарцев планируют выезд на шашлыки на майских праздниках
Традиционно за шашлыки активнее выступают мужчины (суммарно 35%, в то время как среди женщин — 25%). Реже всего отказывается от шашлыков молодежь до 35 лет. Общество
817
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
219
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
258
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
237
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
815
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
884
Весь список