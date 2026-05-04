В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» стартовала лаборатория «Молодые режиссеры – детям»

В СамАрте началась лаборатория «Молодые режиссеры – детям». Она проходит ежегодно, и этот режиссерский форум уже 17-й. Постановщики – студенты мастерской Анатолия Праудина Российского государственного института сценических искусств – работают в СамАрте над интерпретацией классических текстов.

Художественный руководитель самарского театра Денис Хуснияров приветствовал петербургских режиссеров и пожелал им удачной работы в эти майские 6 дней.

В первый день лаборатории кто-то начал с застольного периода (артисты читают созданные режиссерами инсценировки), а кто-то уже показывает этюды, сочиненные в качестве домашнего задания. 7 и 8 мая артисты Самарского ТЮЗа представят 4 эскиза: «Ванюшка» по рассказу М. Шолохова (режиссер Сяо Хань), «Старуха Изергиль» М. Горького (режиссер Анастасия Волкова), «Пропала совесть» М. Салтыкова-Щедрина (режиссер Дарья Шувалова), «Мертвые души» Н. Гоголя (режиссер Александр Свиридонов).