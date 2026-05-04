Государственная жилищная инспекция Самарской области усиливает контроль за газовой безопасностью в многоквартирных домах

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования. Одним из ключевых нововведений стал усиленный контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Принятые меры обусловлены участившимися случаями отравления угарным газом и необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Своевременная проверка, очистка и ремонт вентиляционных систем являются обязательным условием безопасного проживания. Жителям рекомендуется внимательно относиться к состоянию оборудования, оперативно сообщать о неисправностях и взаимодействовать с управляющими организациями.

В соответствии с действующими требованиями, газоснабжение может быть приостановлено в случае выявления нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. К таким ситуациям относятся отсутствие или недостаточная тяга в дымовых и вентиляционных каналах, а также недостаточный приток воздуха в помещениях с газовым оборудованием, что может привести к неполному сгоранию газа. При наличии непосредственной угрозы отключение производится незамедлительно, без предварительного уведомления. В случаях, когда невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом.

Дымовые и вентиляционные каналы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, ответственность за их содержание несет управляющая организация. Жители, в свою очередь, обязаны обеспечивать доступ специалистам для проведения проверок и не препятствовать выполнению необходимых работ.

Государственная жилищная инспекция Самарской области на постоянной основе проводит рабочие совещания с газораспределительными организациями, управляющими компаниями и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения газовой безопасности.

Очередное расширенное совещание с участием представителей управляющих компаний и газораспределительных организаций Самары состоится 5 мая 2026 года. В ходе мероприятия будут доведены обязательные требования и разъяснены последствия их несоблюдения.

«Мы увеличим количество проверочных мероприятий, уделяя особое внимание состоянию дымовых и вентиляционных каналов. Наша задача — своевременно выявлять и устранять нарушения, чтобы предотвратить возможные угрозы жизни и здоровью граждан», — прокомментировал руководитель ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.