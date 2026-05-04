Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Государственная жилищная инспекция Самарской области усиливает контроль за газовой безопасностью в многоквартирных домах

С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве Российской Федерации, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования. Одним из ключевых нововведений стал усиленный контроль за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. Принятые меры обусловлены участившимися случаями отравления угарным газом и необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Своевременная проверка, очистка и ремонт вентиляционных систем являются обязательным условием безопасного проживания. Жителям рекомендуется внимательно относиться к состоянию оборудования, оперативно сообщать о неисправностях и взаимодействовать с управляющими организациями.

В соответствии с действующими требованиями, газоснабжение может быть приостановлено в случае выявления нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. К таким ситуациям относятся отсутствие или недостаточная тяга в дымовых и вентиляционных каналах, а также недостаточный приток воздуха в помещениях с газовым оборудованием, что может привести к неполному сгоранию газа. При наличии непосредственной угрозы отключение производится незамедлительно, без предварительного уведомления. В случаях, когда невозможно ограничить подачу газа в отдельную квартиру, отключение может затронуть стояк, подъезд или весь дом.

Дымовые и вентиляционные каналы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, ответственность за их содержание несет управляющая организация. Жители, в свою очередь, обязаны обеспечивать доступ специалистам для проведения проверок и не препятствовать выполнению необходимых работ.

Государственная жилищная инспекция Самарской области на постоянной основе проводит рабочие совещания с газораспределительными организациями, управляющими компаниями и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения газовой безопасности.

Очередное расширенное совещание с участием представителей управляющих компаний и газораспределительных организаций Самары состоится 5 мая 2026 года. В ходе мероприятия будут доведены обязательные требования и разъяснены последствия их несоблюдения.

«Мы увеличим количество проверочных мероприятий, уделяя особое внимание состоянию дымовых и вентиляционных каналов. Наша задача — своевременно выявлять и устранять нарушения, чтобы предотвратить возможные угрозы жизни и здоровью граждан», — прокомментировал руководитель ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

