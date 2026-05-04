Чаще всего автомобилисты сбивают собак, косуль, лосей, коров и птиц

Сезон риска открыт: «Согласие» предупреждает о росте ДТП с животными в Самарской области в мае-июне

Май и июнь — период повышенной опасности на дорогах из-за активности животных. По статистике страховой компании «Согласие», 25% всех аварий, спровоцированных животными, происходит именно в эти два месяца. Всего за 2025 год компания выплатила по таким инцидентам 122,4 миллиона рублей.

Эксперты связывают весенний всплеск аварийности с двумя факторами. Во-первых, у большинства копытных в это время рождаются детеныши.

«В мае-июне происходит отёл у лосих, пятнистых оленей и маралов. Животные становятся более подвижными и чаще мигрируют через трассы» — сообщили представители национального парка «Лосиный остров».

Во-вторых, сами автомобилисты в этот период проводят за рулем больше времени — начинается сезон поездок на дачу, за город и в путешествия. Рост трафика на загородных трассах закономерно увеличивает и число встреч с дикими животными.

Наезды и роковые маневры

Самым частым типом происшествий с животными в 2025 году стали наезды — 84% от общего числа. Выплаты по таким инцидентам составили более 95,3 миллионов рублей. В 24% случаев сбивают косуль, лосей, коров и птиц. При этом самые разрушительные последствия вызывают столкновения с лосем. Ведь его вес может достигать 720 кг. В результате таких ДТП машины часто списывают в тотал. Например, в июне прошлого года водитель Volvo XC70 сбил лося — ущерб оценили в 1 551 600 рублей.

Помимо ремонта, за такой наезд автомобилист получает еще и штраф за вред природе. Его сумма зависит от размера животного — за лося это максимальные 80 000 рублей. Для сравнения: сбитая косуля обойдется в 40 000 рублей, глухарь — в 6000, а белка — в 500.

Однако лось — не единственная опасность на дороге. Иногда к аварии приводит попытка объехать даже небольшое животное. Резкий маневр, потеря управления и как итог — столкновение с деревом или вылет в кювет. В 2025 году водитель Porsche Cayenne попытался уйти от столкновения с собакой. Автомобиль занесло на льду, и он врезался в дерево. Выплата «Согласия» составила 9,3 миллиона рублей.

Интересно, что среди всех животных самыми частыми «участниками» аварий становятся вовсе не дикие звери. В 43% случаев в 2025 году автомобилисты наезжали на собак. Они привыкли к шуму машин и не боятся выбегать на проезжую часть.

Животные угрожают даже припаркованным машинам

Опасность исходит не только от внезапной встречи на дороге. Известны случаи, когда животные повреждают автомобили, оставленные без движения. Чаще всего это собаки или домашний скот, которые царапают кузов и ломают зеркала. Но самым необычным «вредителем» стали вороны. Известны случаи, когда птицы сбрасывали камни на крыши и стёкла припаркованных автомобилей.

«На дороге водитель может повлиять на ситуацию: снизить скорость, не выворачивать руль, подать сигнал — часто этого достаточно, чтобы избежать столкновения. А вот на парковке автомобилист бессилен, и здесь в дело вступает пассивная защита — полис каско. Страхование покрывает подобные риски, защищая машину даже в отсутствие владельца», — рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.