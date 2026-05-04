Чаще всего автомобилисты сбивают собак, косуль, лосей, коров и птиц

Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске  на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Чаще всего автомобилисты сбивают собак, косуль, лосей, коров и птиц

243
Чаще всего автомобилисты сбивают собак, косуль, лосей, коров и птиц

Сезон риска открыт: «Согласие» предупреждает о росте ДТП с животными в Самарской области в мае-июне

Май и июнь — период повышенной опасности на дорогах из-за активности животных. По статистике страховой компании «Согласие», 25% всех аварий, спровоцированных животными, происходит именно в эти два месяца. Всего за 2025 год компания выплатила по таким инцидентам 122,4 миллиона рублей.

Эксперты связывают весенний всплеск аварийности с двумя факторами. Во-первых, у большинства копытных в это время рождаются детеныши.

«В мае-июне происходит отёл у лосих, пятнистых оленей и маралов. Животные становятся более подвижными и чаще мигрируют через трассы» — сообщили представители национального парка «Лосиный остров».

Во-вторых, сами автомобилисты в этот период проводят за рулем больше времени — начинается сезон поездок на дачу, за город и в путешествия. Рост трафика на загородных трассах закономерно увеличивает и число встреч с дикими животными.

Наезды и роковые маневры

Самым частым типом происшествий с животными в 2025 году стали наезды — 84% от общего числа. Выплаты по таким инцидентам составили более 95,3 миллионов рублей. В 24% случаев сбивают косуль, лосей, коров и птиц. При этом самые разрушительные последствия вызывают столкновения с лосем. Ведь его вес может достигать 720 кг. В результате таких ДТП машины часто списывают в тотал. Например, в июне прошлого года водитель Volvo XC70 сбил лося — ущерб оценили в 1 551 600 рублей.

Помимо ремонта, за такой наезд автомобилист получает еще и штраф за вред природе. Его сумма зависит от размера животного — за лося это максимальные 80 000 рублей. Для сравнения: сбитая косуля обойдется в 40 000 рублей, глухарь — в 6000, а белка — в 500.

Однако лось — не единственная опасность на дороге. Иногда к аварии приводит попытка объехать даже небольшое животное. Резкий маневр, потеря управления и как итог — столкновение с деревом или вылет в кювет. В 2025 году водитель Porsche Cayenne попытался уйти от столкновения с собакой. Автомобиль занесло на льду, и он врезался в дерево. Выплата «Согласия» составила 9,3 миллиона рублей.

Интересно, что среди всех животных самыми частыми «участниками» аварий становятся вовсе не дикие звери. В 43% случаев в 2025 году автомобилисты наезжали на собак. Они привыкли к шуму машин и не боятся выбегать на проезжую часть.

Животные угрожают даже припаркованным машинам

Опасность исходит не только от внезапной встречи на дороге. Известны случаи, когда животные повреждают автомобили, оставленные без движения. Чаще всего это собаки или домашний скот, которые царапают кузов и ломают зеркала. Но самым необычным «вредителем» стали вороны. Известны случаи, когда птицы сбрасывали камни на крыши и стёкла припаркованных автомобилей.

«На дороге водитель может повлиять на ситуацию: снизить скорость, не выворачивать руль, подать сигнал — часто этого достаточно, чтобы избежать столкновения. А вот на парковке автомобилист бессилен, и здесь в дело вступает пассивная защита — полис каско. Страхование покрывает подобные риски, защищая машину даже в отсутствие владельца», — рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
219
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
258
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
237
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
815
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
884
Весь список