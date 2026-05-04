Инновационные разработки студентов Самарской области получат гранты до 15 миллионов рублей

Фонд поддержки технологического предпринимательства Самарской области сообщает о старте Конкурса студенческих инновационных проектов. Мероприятие направлено на вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство и укрепление инновационного потенциала реального сектора экономики. Прием заявок открыт до 21 мая 2026 года.

Фонд, созданный в 2025 году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, стал ключевым инструментом поддержки технологического предпринимательства в регионе. В 2025 году поддержку получили 18 инновационных проектов на сумму 58,5 млн рублей.

Участниками конкурса могут стать юридические лица – образовательные организации высшего образования, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Самарской области. Ключевое условие: в составе проектной команды должен быть минимум один студент бакалавриата или магистратуры.

Предельный размер гранта составляет 15 млн рублей. При этом предусмотрено обязательное софинансирование со стороны участника в размере не менее запрашиваемой суммы гранта.

Проекты должны быть ориентированы на создание инновационных решений, способных привести к получению охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых как объекты патентных прав. Отбор наиболее перспективных инициатив, способных внести вклад в научно-технологическое развитие региона, осуществляет экспертная комиссия.

«Поддержка студенческих технологических проектов – это инвестиция в будущее экономики региона. Мы создаем условия, при которых молодая идея может получить не только финансирование, но и реальный шанс стать частью промышленного или технологического сектора Самарской области», – подчеркнул заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Подробная информация о конкурсе и подача заявки доступны по ссылке: clck.ru/3T8sZd