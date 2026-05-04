Жительница Самарской области ответит за ложный донос

Жительница Самарской области сообщила в полицию о краже родственницей с ее карты денежных средств. Однако в ходе проверки было установлено, что она перевела их добровольно.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в совершении преступления по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Шигонского района.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении должницы были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на его расчетных счетах, а также о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежавшего ей имущества. Кроме того, женщину предупредили, что в случае уклонения от уплаты штрафа, сотрудник органов принудительного исполнения может обратиться в суд с ходатайством о замене наказания.

Не желая сталкиваться с более серьезными последствиями неисполнения судебного решения, должница полностью оплатила уголовный штраф за ложный донос.