До 2,2 миллионов рублей получат победители конкурса «Туда, где семья» от Фонда Тимченко

До 18 мая идет прием заявок на конкурс «Туда, где семья». В нем Фонд Тимченко ( https://fondtimchenko.ru/ ) поддержит проекты, направленные на формирование комплексной системы заботы об уязвимых семьях с детьми на малых территориях. Победители получат финансовую поддержку до 2,2 млн рублей, обучение, экспертное и методическое сопровождение, а также участие в мероприятиях фонда.

В конкурсе будут поддержаны проекты, реализуемые на территориях с населением до 200 тыс. человек. Принять участие могут некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ, государственные и муниципальные учреждения, уставные цели и виды деятельности которых соответствуют целям и задачам конкурса:

· организации социального обслуживания семей и детей;

· организации для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;

· образовательные организации;

· некоммерческие общественные организации, благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации;

· другие некоммерческие организации.

Заявку можно подать в одной из номинаций:

· «Там, где мы есть» — для организаций, которые уже работают с выбранной целевой группой на малой территории от шести месяцев.

· «Туда, где нас ждут» — для организаций с опытом работы от трёх лет на иных территориях, включая крупные города, готовых перенести свои технологии и опыт на малые территории.

Одна организация может подать только одну заявку. Срок реализации проектов-победителей — от 16 до 18 месяцев.

Организации-победители конкурса «Туда, где семья» 2023–2025 гг. не могут принять участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 мая 2026 года через онлайн-систему. Подробности и положение — на странице конкурса .

Итоги конкурса будут подведены в начале июля 2026 года.