Исторические парки «Россия – моя история» проведут Всероссийские мероприятия ко Дню Победы

9 мая 2026 года Россия отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мультимедийные исторические парки «Россия – моя история» по всей стране в честь этого события запланировали масштабную программу мероприятий, связывающих воедино память, благодарность и уважение к подвигу героев.

В исторических парках от Калининграда до Владивостока пройдут концерты, театральные постановки на основе фронтовых писем, лекции, кинопоказы, исторические реконструкции и патриотические акции. Центральной площадкой празднования станет мультимедийный исторический парк в Москве в павильоне №57 на ВДНХ.

В Самаре особое внимание в этом году уделено медицинскому фронту войны. Уже 7 мая в 13:00 в историческом парке «Россия – моя история» в ТК «Гуд’Ок» откроется выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы».

Проект расскажет о системе эвакуации раненых, работе госпиталей и фармацевтов, а также о подвигах тысяч медработников, чей труд был не менее важен, чем действия на передовой. 

Региональная программа исторических парков очень насыщенная. В Санкт-Петербурге, помимо выставки «Слово – ленинградцам», 9 мая пройдут бесплатные тематические экскурсии и концерт духового оркестра. В Екатеринбурге запланированы экскурсии по трем ключевым экспозициям о Великой Отечественной войне, а в Южно-Сахалинске — выставка оружия, мастер-классы и тематические экскурсии. В Якутске пройдут мастер-классы по огневой подготовке, пилотированию БПЛА и тактической медицине. В Новосибирске состоится акция «Огни памяти» и торжественное возложение цветов, в Волгограде — трансляция портретов участников войны в рамках акции «Солдаты Победы». Праздничные события также состоятся в Сургуте, Омске, Твери, Луганске, Тюмени, Перми, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Пятигорске и других городах.

Масштабная Всероссийская программа ко Дню Победы призвана сохранить историческую память и передать новым поколениям глубокое понимание того, что победа была достигнута усилиями всего народа — не только на поле боя, но и в тылу, на полях и заводах, в госпиталях и эвакогоспитальных поездах.

