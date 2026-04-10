АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году дан старт седьмому сезону международной акции «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. 
В губернии акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос
В Самаре в рамках апрельской генеральной уборки стартовали средники. На этой неделе активные жители привели в порядок ряд территорий.
Около 1000 кубометров мусора вывезено после первого апрельского средника в Самаре
В Казани завершилось первенство России по сумо среди юношей и девушек в возрастных категориях до 15, до 17 и до 19 лет.
Спортсмены региона - призеры первенства России по сумо
15 апреля в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Арам Хачатурян: письмо как событие».
В СОУНБ представят книгу легендарного композитора в сопровождении его музыки
За 2025 год в регионе было постановлено на кадастровый учет порядка 8000 индивидуальных жилых домов, что по площади соответствует 1 млн. кв. м жилья – об этом сообщили в самарском Росреестре.
Росреестр СО: что необходимо знать владельцам ИЖС в 2026 году
На МСП.РФ стартовал второй набор в программу «Платформа роста» - совместный проект RWB и Агентства стратегических инициатив, направленный на системную поддержку российских брендов. 
Предприниматели региона могут стать участниками программы «Платформа роста»
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 11 км улиц, ведущих к знаковым объектам, связанным с историей освоения космоса.
В Самаре отремонтируют дороги к музею космонавтики, ракете «Союз» и Аллее «Отцы космоса»
В Доме приемов МИД России состоялась презентация Международного фестиваля молодежи 2026 года для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве.
Блее 60 тысяч заявок уже подано на Международный фестиваль молодежи 2026 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.84
-0.46
EUR 90.88
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году

235
АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году

Группа АвтоВАЗ сохраняет положительную динамику финансовых результатов в I квартале 2026 года и поддерживает лидерство Lada на рынке с долей в пределах 25%. Об этом пресс-служба автопроизводителя сообщила «Известиям» 10 апреля.

На АвтоВАЗе заявили, что на протяжении всего года на финансовые результаты будут влиять возможные риски стагнации продаж у всех игроков рынка, равно как и возможности роста рынка в связи с потенциальным снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитных инструментов, а также достижение курсом национальной валюты значений, выгодных для экспортной деятельности.

За первые три месяца 2026 года через дилерскую сеть было продано 65,5 тыс. автомобилей брендов Lada и Xcite. В компании подчеркнули, что динамика продаж от января к марту «показала устойчивые положительные значения и соответствует прогнозным показателям финансовой модели», а значительную поддержку продажам оказало снижение цен с 1 января на Lada Aura на 354 тыс. рублей (–14%) и на Largus на 73 тыс. рублей (–3,8%), а также рост спроса на автомобили семейства Niva, включая модель Travel с новым 1,8-литровым двигателем.

На АвтоВАЗе заявили о достижении положительных значений финансовых результатов в I квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли. Полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что финансовые показатели группы остаются положительными с 2022 года.

«Мы намерены сохранять позитивный тренд на протяжении всего года, обеспечивая масштабный инвестиционную поток в объеме более 40 млрд. рублей и выпустив в III квартале на рынок новейший кроссовер Lada Azimut. АвтоВАЗ, являясь компанией с государственным участием, продолжит работать в стандартном рабочем графике и прилагать все усилия для укрепления своего вклада в экономику страны», — добавил он.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
03 апреля 2026, 20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ.  Политика
2998
«АвтоВАЗ» рассматривает введение платной подписки на автомобили
21 марта 2026, 13:58
«АвтоВАЗ» рассматривает введение платной подписки на автомобили
Подписку будут выдавать на автомобили с пробегом до 30 тыс. км в год, управлять арендованной машиной смогут до трех водителей. Новости компаний
2682
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
20 марта 2026, 12:52
АвтоВАЗ начал выпуск машин нового бренда SKM
Заявлено, что автомобили SKM разработаны специально для российского рынка. По запросу АвтоВАЗа в базовый проект внесено более 50 конструктивных и технологических... Новости компаний
2307
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
183
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
197
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
402
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
9 апреля 2026  23:29
2254
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
395
Весь список