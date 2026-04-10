АвтоВАЗ заявил о положительной финансовой динамике в 2026 году

Группа АвтоВАЗ сохраняет положительную динамику финансовых результатов в I квартале 2026 года и поддерживает лидерство Lada на рынке с долей в пределах 25%. Об этом пресс-служба автопроизводителя сообщила «Известиям» 10 апреля.

На АвтоВАЗе заявили, что на протяжении всего года на финансовые результаты будут влиять возможные риски стагнации продаж у всех игроков рынка, равно как и возможности роста рынка в связи с потенциальным снижением ключевой ставки и повышением доступности кредитных инструментов, а также достижение курсом национальной валюты значений, выгодных для экспортной деятельности.

За первые три месяца 2026 года через дилерскую сеть было продано 65,5 тыс. автомобилей брендов Lada и Xcite. В компании подчеркнули, что динамика продаж от января к марту «показала устойчивые положительные значения и соответствует прогнозным показателям финансовой модели», а значительную поддержку продажам оказало снижение цен с 1 января на Lada Aura на 354 тыс. рублей (–14%) и на Largus на 73 тыс. рублей (–3,8%), а также рост спроса на автомобили семейства Niva, включая модель Travel с новым 1,8-литровым двигателем.

На АвтоВАЗе заявили о достижении положительных значений финансовых результатов в I квартале 2026 года как по операционной, так и по чистой прибыли. Полученная прибыль будет направлена на финансирование инвестиционной программы.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что финансовые показатели группы остаются положительными с 2022 года.

«Мы намерены сохранять позитивный тренд на протяжении всего года, обеспечивая масштабный инвестиционную поток в объеме более 40 млрд. рублей и выпустив в III квартале на рынок новейший кроссовер Lada Azimut. АвтоВАЗ, являясь компанией с государственным участием, продолжит работать в стандартном рабочем графике и прилагать все усилия для укрепления своего вклада в экономику страны», — добавил он.