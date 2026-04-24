В Жигулевске водитель сбил 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по "зебре"

23 апреля на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек, двое - погибли.

Одно ДТП произошло в Жигулевске в 13:55: 68-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-21061, двигался по улице Интернационалистов со стороны улицы Ленина в направлении улицы Вокзальной. В пути следования, возле дома №36, допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирована.