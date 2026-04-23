В Красноярском районе ликвидируют последствия ДТП: погибший и пострадавшие

23 апреля в 8 часов 52 минуты в пожарно-спасательную часть поступило сообщение: на трассе обводная дорога города Самары, 8 километр, произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту ДТП был направлен расчет из пожарно-спасательной части № 151 Отряда № 41, а также сотрудники Госавтоинспекции и скорая медицинская помощь.

На месте происшествия было установлено, что произошло столкновение легковых автомашин: Нивы Шевроле, в которой находился водитель (погиб), Ford Focus, в которой находилось 2 человека (пассажир пострадал и госпитализирован в медицинское учреждение г. Самары), Nissan Almera, в которой находилось 2 человека (пассажир пострадал и госпитализирован в медицинское учреждение г. Самары).

Специалисты проводят аварийно-спасательные работы.

