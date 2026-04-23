Самарская область вошла в число лидеров Всероссийской премии «Служение»

Елена Бакланова, заместитель главы администрации Кинель-Черкасского района, стала серебряным призером III Всероссийской муниципальной премии «Служение» — главной награды для местных управленцев, учрежденной по поручению Президента России Владимира Путина.

Она заняла второе место в номинации «Диалог с населением — открытость власти» с проектом «Голос молодого поколения». Автор отметила, что в 2025 году этот проект помог привлечь на выборы в органы местного самоуправления депутатов более 90% молодых избирателей — впервые голосующих граждан от 18 до 35 лет.

Премия, организованная ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента, в этом году собрала рекордные 63 397 заявок — в 1,5 раза больше, чем в прошлом году — по 11-ти номинациям. За лучшие инициативы россияне отдали 1 660 394 голоса на портале Госуслуг.

Наибольшую поддержку: 270,9 тыс. голосов получили проекты в новой номинации «Единство народов России — сила страны». Ее ввели по предложению самих муниципалов в честь Года единства народов. На втором месте по популярности номинация «Великое наследие для будущих поколений» — 202 025 голосов. Третьей со 188 951 голосом стала «Развитие территории — благополучие жителей».