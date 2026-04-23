почти половина россиян активно монетизирует свои навыки

Около 80% занятых россиян либо уже совмещают основную работу с оказанием услуг или подработкой, либо рассматривают такой вариант. Как показал опрос Авито Услуг и Авито Подработки, 43% респондентов делают это на регулярной основе, а еще 34% присматриваются к рынку и планируют начать в ближайшее время

Наиболее активно подрабатывают россияне 25–34 лет — половина из них уже имеет дополнительный заработок. Чуть скромнее показатели у молодёжи 18–24 лет (46%) и у респондентов 35–44 лет (45%). С возрастом вовлеченность снижается: среди опрошенных 55–64 лет подрабатывают 33%, а среди тех, кому за 65, — 32%.

Различаются и сферы, в которых предпочитают зарабатывать разные поколения. Молодёжь 18–24 лет чаще всего выбирает IT и Digital. У респондентов 25–34 лет самая популярная сфера — строительство. Люди же старше 65 лет монетизируют накопленный опыт и знания: среди сфер подработки лидируют обучение и репетиторство.

Одна из главных причин для выхода на этот рынок помимо повседневных трат (58%) — желание накопить на крупную покупку или отпуск: её назвала своим мотивом четверть опрошенных. Еще примерно столько же ценят возможность работать по гибкому графику.