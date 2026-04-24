Жители Самары выезжают на шашлыки в среднем 9 раз в год и тратят около 5 200 рублей за раз

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, как часто они выезжают на шашлыки, какое мясо любят жарить, сколько тратят на один выезд и как экономят. Оказалось, что предпочтения мужчин и женщин различаются. Мужчины чаще выбирают мясо, а женщины — овощи, грибы и рыбу. В среднем жители Самары тратят на один выезд около 5 тысяч рублей. При этом большинство из них (76%) ищут способ сэкономить.

Как часто жители Самары выезжают на шашлыки

Большинство жителей Самары (44%) признались, что в сезон шашлыков выезжают на природу несколько раз в месяц. Каждый шестой опрошенный (16%) готовит шашлыки один раз в месяц. Еще 20% респондентов жарят мясо на свежем воздухе несколько раз в сезон, и лишь 6% делают это раз в год и реже. В среднем жители Самары выезжают на шашлыки 9 раз в год. Больше всего поклонников такого вида отдыха среди людей в возрасте от 35 до 44 лет. Больше трети из них (36%) жарят шашлыки несколько раз в месяц.

Предпочтения жителей Самары в шашлыках

Самое популярное у жителей Самары мясо для шашлыка — это свинина. Её предпочитают большинство опрошенных (76%). На втором месте курица — такой шашлык любят 51% респондентов. Замыкают тройку лидеров колбаски и купаты (39%). Еще 33% жителей Самары делают выбор в пользу овощей и грибов, и 23% готовят шашлык из баранины.

При этом предпочтения мужчин и женщин отличаются. Женщины чаще готовят овощи и грибы (39% против 23%) и рыбу (19% против 12%), а мужчины — говядину (24% против 16%) и баранину (20% против 13%).

Лидер среди маринадов — майонезный (53%). Почти половина жителей Самары (49%) маринуют шашлык в уксусе с луком, и ещё 19% опрошенных используют для этих целей кефирный маринад. 10% респондентов признались, что покупают уже замаринованное мясо. При этом чаще выбирают готовый маринад люди в возрасте от 25 до 34 лет (20%).

Награда для повара

Большинство опрошенных (49%) называют лучшей наградой для того, кто стоит за мангалом, всеобщее уважение. Такое признание кулинарных талантов особенно важно для людей в возрасте от 65 лет (43%).

Почти треть жителей Самары (30%) полагают, что повар заслужил право первым снять пробу, и столько же (30%) предлагают освободить его от мытья посуды. При этом мужчины реже, чем женщины нуждаются в одобрении в виде комплиментов (24% против 34%).

Ещё 29% опрошенных считают, что лучшая награда — комплименты весь вечер, и 13% — положить повару самую большую порцию.

Как жители Самары едят шашлык

Почти треть жителей Самары (27%) любят шашлык с гарниром — овощами и салатом. Пятая часть опрошенных (21%) снимают шашлык с шампура и едят мясо из тарелки вилкой. Ещё 20% респондентов едят шашлык прямо с шампура. При этом женщины чаще предпочитают шашлык с овощами и зеленью, чем мужчины (29% против 19%).

19% респондентов снимают мясо на тарелку и едят руками. Мужчины едят с шампура чаще, чем женщины (15% против 8%). Ещё 14% жителей Самары рассказали, что привыкли заворачивать мясо в лаваш.

Сколько жители Самары тратят на шашлыки и как экономят

Почти две трети жителей Самары (63%) рассказали, что их средний чек за один шашлычный набор составляет от 1 001 до 5 000 рублей. У почти четверти опрошенных (24%) уходит от 5 001 до 10 000 рублей, и ещё 8% оценивают свои расходы в сумму от 10 001 до 15 000 рублей. Лишь 3% жителей Самары признались, что один выезд на шашлыки обходится им в 1 000 рублей и меньше. В среднем у жителей Самары уходит на такой отдых 5 202 рубля.

Среди тех, кто готов потратить на шашлыки сумму выше средней — от 10 001 до 15 000 рублей — больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (9%).

Большинство самарцев (76%) ищут способы сэкономить на шашлыках. Более трети опрошенных (36%) рассказали, что следят за акциями в супермаркетах. Такая стратегия экономии популярнее всего у людей в возрасте от 55 до 64 лет (30%).

Ещё 31% респондентов покупают товары про запас, когда видят выгодную цену, и 28% покупают мясо у фермеров или на рынке. При этом женщины более склонны покупать с запасом, чем мужчины (26% против 22%).

12% респондентов признались, что берут с рук мангал и другие товары для пикника. Чаще всего так делают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (18%). 10% следят за распродажами товаров для пикников на онлайн-платформах.