Родители из Самары назвали топ-5 направлений для поступления у выпускников школ в 2026 году

В опросе SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Самары.



Среди родителей 9-классников 57% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 14%. Поступать в вузы будут дети 68% опрошенных.



Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 18% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 15%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (12%). Далее следуют юристы и учителя (по 10%), PR-менеджеры и экономисты (по 6%).



Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления остаются лидерами: 21% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (17%). Третье место заняла медицина (13%). В топ-5 вошли педагогика (10%), а также юриспруденция и строительство (по 6%).

Время проведения: 1—20 апреля 2026 года