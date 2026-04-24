Каждый четвертый ремонт в Самаре инициирует женщина

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, кто чаще инициирует ремонт в самарских семьях и как долго пары согласны выдерживать неудобство от этого процесса. Так, каждая четвертая женщина (25%) призналась, что именно она чаще всего становится инициатором ремонта. Примерно такая же доля мужчин (19%) берёт инициативу на себя, однако часто решение о старте принимается совместно — так ответили 19% опрошенных. При этом треть жителей Самары (36%) признались: ремонт пока не делали и не планируют, так как предпочитают сохранять стабильность.

Терпение и пыль: как долго самарцы готовы ждать идеальной квартиры

Большая часть опрошенных (46%) признались, что стараются избегать ремонта — для них шум, пыль становятся слишком большим стрессом.

На втором месте по популярности — сценарий «разумного компромисса»: терпеть ремонт в течение 1–3 месяцев готовы 24,5% самарцев. При этом среди них заметно больше мужчин (55% против 45% женщин).

Среднесрочный ремонт от 3 до 6 месяцев готовы терпеть 14% опрошенных. Чуть меньше опрошенных (12%) согласны исключительно на краткосрочный ремонт до месяца. В обоих сценариях наблюдается гендерный паритет: различие не превышает 2%.

Женщины при этом чаще демонстрируют терпение ради идеала: именно они преобладают среди тех, кто готов мириться с ремонтом более полугода (59% женщин против 41% мужчин). Однако сценарий такого продолжительного ремонта близок всего 2,6% опрошенных.

«Мы видим, что большинство россиян (44%) не готовы вкладывать время и деньги в ремонт квартиры, а также сталкиваться с бытовыми трудностями в ходе этого процесса. Для такой аудитории подойдут квартиры с отделкой от застройщика или дизайнерским ремонтом, которые позволяют жить комфортно сразу после получения квартиры. Мы видим устойчивый спрос именно на такие форматы: white box для тех, кто хочет добавить свой стиль, но избежать этапа пыльных работ», — комментируют в пресс-службе Level Group.

В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ