В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Каждый четвертый ремонт в Самаре инициирует женщина

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, кто чаще инициирует ремонт в самарских семьях и как долго пары согласны выдерживать неудобство от этого процесса. Так, каждая четвертая женщина (25%) призналась, что именно она чаще всего становится инициатором ремонта. Примерно такая же доля мужчин (19%) берёт инициативу на себя, однако часто решение о старте принимается совместно — так ответили 19% опрошенных. При этом треть жителей Самары (36%) признались: ремонт пока не делали и не планируют, так как предпочитают сохранять стабильность.

Терпение и пыль: как долго самарцы готовы ждать идеальной квартиры

Большая часть опрошенных (46%) признались, что стараются избегать ремонта — для них шум, пыль становятся слишком большим стрессом. 

На втором месте по популярности — сценарий «разумного компромисса»: терпеть ремонт в течение 1–3 месяцев готовы 24,5% самарцев. При этом среди них заметно больше мужчин (55% против 45% женщин). 

Среднесрочный ремонт от 3 до 6 месяцев готовы терпеть 14% опрошенных. Чуть меньше опрошенных (12%) согласны исключительно на краткосрочный ремонт до месяца. В обоих сценариях наблюдается гендерный паритет: различие не превышает 2%.

Женщины при этом чаще демонстрируют терпение ради идеала: именно они преобладают среди тех, кто готов мириться с ремонтом более полугода (59% женщин против 41% мужчин). Однако сценарий такого продолжительного ремонта близок всего 2,6% опрошенных. 

«Мы видим, что большинство россиян (44%) не готовы вкладывать время и деньги в ремонт квартиры, а также сталкиваться с бытовыми трудностями в ходе этого процесса. Для такой аудитории подойдут квартиры с отделкой от застройщика или дизайнерским ремонтом, которые позволяют жить комфортно сразу после получения квартиры. Мы видим устойчивый спрос именно на такие форматы: white box для тех, кто хочет добавить свой стиль, но избежать этапа пыльных работ», — комментируют в пресс-службе Level Group.

В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ

Теги: Опрос

Жители Самары выезжают на шашлыки в среднем 9 раз в год и тратят около 5 200 рублей за раз
Аналитики выяснили, как часто жители Самары выезжают на шашлыки, какое мясо предпочитают, сколько тратят на один выезд и как экономят.  Общество
Родители из Самары назвали топ-5 направлений для поступления у выпускников школ в 2026 году
Среди родителей 9-классников 57% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 14%. Общество
почти половина россиян активно монетизирует свои навыки
Молодёжь 18–24 лет чаще всего выбирает IT и Digital. У респондентов 25–34 лет самая популярная сфера — строительство. Бизнес
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
