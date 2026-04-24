В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей

Команда из Средней общеобразовательной школы им. Н.Ф. Зыбанова м.р. Кинель-Черкасский Самарской области с. Березняки прошла в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей. Они и еще 90 команд эрудитов из 89 регионов России, а также из Республики Абхазия и Республики Беларусь встретятся 15 мая в Москве, в Национальном центре “Россия”. Всего для участников масштабнейшего интеллектуального соревнования было организовано 20 отборочных игр.
Региональный этап Знание.Игра проходит согласно расписанию по федеральным округам. В рамках соревновательного дня Приволжского федерального округа приняли участие более 1300 школьников и студентов колледжей.

Победитель в каждом субъекте РФ получит право выступить в очном финале Турнира, который состоится 15 мая 2026 года в Москве. Масштабное событие объединит до 500 участников. По результатам финальной игры Турнира будут награждены 10 команд: 1 абсолютный победитель состязания, а также 9 призеров. Все они получат ценные подарки от партнеров события.

Турнир Знание.Игра входит в перечень мероприятий Минпросвещения России, ежегодно рекомендуемых к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы. Помимо направления викторин, в сезоне 2025–2026 гг. продолжается Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания "Игра-ТВ"». К участию в нем приглашаются команды в двух возрастных категориях: школьники и студенты СПО (14–18 лет) и студенты вузов и работающая молодежь (18–25 лет). В направлении викторин, помимо трека для школ и колледжей, также проходит соревнование для студентов вузов, где команды до 5 человек могут проверить свою логику и эрудицию в вопросах от ребусов до шарад.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе Знание.Игра в социальной сети ВКонтакте.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание».

