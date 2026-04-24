В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Минцифры России расширило «белый список» сайтов и онлайн-сервисов, доступ к которым сохраняется в периоды временных ограничений мобильного интернета. Обновлённый перечень, в котором теперь насчитывается более 500 отечественных ресурсов, был опубликован на официальном сайте ведомства.

В новой версии списка появились:

  • сайты добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтерской организации «Добро.рф»,
  • интернет-энциклопедия «Рувики»,
  • Общероссийский народный фронт и Российское общество «Знание».

В перечень также вошли клиники «Медси» и «Мать и дитя», гипермаркеты «Лента» и «Окей», служба доставки «Достависта», сеть быстрого питания «Додо Пицца», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», а также онлайн-кинотеатр Premier.  Ещё в списке оказались Газпромбанк, телеканал 360°, «Дума ТВ», «Соловьев Live» и онлайн-СМИ Sport24.

К перечню присоединились крупные промышленные гиганты — «Росатом», «Ростех» и «Роснефть», а также ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», Федеральное казначейство и Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Главным условием для включения сервиса в «белый список» в Минцифры называют расположение всех его вычислительных мощностей на территории России. Перечень продолжит пополняться предложениями от федеральных и региональных органов власти, которые руководствуются социальной значимостью ресурсов.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
