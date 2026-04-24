Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»

Минцифры России расширило «белый список» сайтов и онлайн-сервисов, доступ к которым сохраняется в периоды временных ограничений мобильного интернета. Обновлённый перечень, в котором теперь насчитывается более 500 отечественных ресурсов, был опубликован на официальном сайте ведомства.

В новой версии списка появились:

сайты добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтерской организации «Добро.рф»,

интернет-энциклопедия «Рувики»,

Общероссийский народный фронт и Российское общество «Знание».

В перечень также вошли клиники «Медси» и «Мать и дитя», гипермаркеты «Лента» и «Окей», служба доставки «Достависта», сеть быстрого питания «Додо Пицца», каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», а также онлайн-кинотеатр Premier. Ещё в списке оказались Газпромбанк, телеканал 360°, «Дума ТВ», «Соловьев Live» и онлайн-СМИ Sport24.



К перечню присоединились крупные промышленные гиганты — «Росатом», «Ростех» и «Роснефть», а также ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов», Федеральное казначейство и Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Главным условием для включения сервиса в «белый список» в Минцифры называют расположение всех его вычислительных мощностей на территории России. Перечень продолжит пополняться предложениями от федеральных и региональных органов власти, которые руководствуются социальной значимостью ресурсов.



