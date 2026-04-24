Машину отбросило на женщину: 23 апреля смертельное ДТП произошло в Волжском районе

23 апреля смертельное ДТП произошло в Волжском районе. В 10:10 36-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2107, двигался по 11 км автодороги «Волжский – Курумоч до автодороги «Урал»» со стороны села Курумоч в направлении улицы Советской. В пути следования, при повороте налево, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Toyota Hilux, под управлением 27-летнего мужчины, движущимся во встречном направлении со стороны железнодорожного переезда в сторону города Тольятти. От удара Toyota отбросило на пешехода –54-летнюю женщину. Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение.