Большинство жителей Приволжского федерального округа одновременно пользуются несколькими банками

25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
Самарскую молодёжь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН СО Алексеем Климовым
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Жители Самарской губернии помогают приближать Победу
Большинство жителей Приволжского федерального округа одновременно пользуются несколькими банками

Эксперты Авито Рекламы провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы изучить поведение банковского потребителя и чем он руководствуется при выборе финансовых продуктов. Согласно результатам исследования, большинство респондентов из ПФО пользуются услугами нескольких банков одновременно, а главным критерием при выборе финансового продукта является прозрачное и понятное описание условий.

В Приволжском федеральном округе банковская реклама влияет на поведение значимой части аудитории: 26% отмечают, что она помогает лучше разобраться в продуктах, ещё 29% ориентируются на неё при выборе финансовых предложений.

Главный фактор, который привлекает внимание жителей ПФО в банковской рекламе, — прозрачное и понятное описание условий. Этот критерий отметили 49% опрошенных. Далее идут известный бренд банка (28%) и отзывы или реальные примеры (25%).

Среди предложений в Приволжском федеральном округе лидируют продукты с прямой выгодой: бесплатное обслуживание карты важно для 46%, повышенный кэшбек на покупки — для 41%, кэшбек за оплату товаров и услуг — для 40%.

Жители ПФО также обращают внимание на сберегательные продукты: привлекательные ставки по вкладам отмечают 32% опрошенных, что показывает устойчивый интерес к накопительным инструментам.

Реклама напрямую влияет на конверсию: 36% жителей Приволжского федерального округа оформили дебетовую карту, открыли счёт или выбрали другой банковский продукт после её просмотра.

