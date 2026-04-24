Большинство жителей Приволжского федерального округа одновременно пользуются несколькими банками

Эксперты Авито Рекламы провели опрос среди 10 000 жителей России*, чтобы изучить поведение банковского потребителя и чем он руководствуется при выборе финансовых продуктов. Согласно результатам исследования, большинство респондентов из ПФО пользуются услугами нескольких банков одновременно, а главным критерием при выборе финансового продукта является прозрачное и понятное описание условий.

В Приволжском федеральном округе банковская реклама влияет на поведение значимой части аудитории: 26% отмечают, что она помогает лучше разобраться в продуктах, ещё 29% ориентируются на неё при выборе финансовых предложений.

Главный фактор, который привлекает внимание жителей ПФО в банковской рекламе, — прозрачное и понятное описание условий. Этот критерий отметили 49% опрошенных. Далее идут известный бренд банка (28%) и отзывы или реальные примеры (25%).

Среди предложений в Приволжском федеральном округе лидируют продукты с прямой выгодой: бесплатное обслуживание карты важно для 46%, повышенный кэшбек на покупки — для 41%, кэшбек за оплату товаров и услуг — для 40%.

Жители ПФО также обращают внимание на сберегательные продукты: привлекательные ставки по вкладам отмечают 32% опрошенных, что показывает устойчивый интерес к накопительным инструментам.

Реклама напрямую влияет на конверсию: 36% жителей Приволжского федерального округа оформили дебетовую карту, открыли счёт или выбрали другой банковский продукт после её просмотра.