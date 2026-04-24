утвержден перечень  объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»

На заседании Правительства под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова был рассмотрен ряд социально значимых вопросов.

Кабинетом министров одобрен разработанный министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проект распоряжения Правительства, который вносит изменения в региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Самарской области на текущий год. Такие корректировки будут проводиться не раз в год, как было ранее, а ежеквартально, чтобы у жителей, решивших газифицировать свой участок в рамках социальной догазификации, была возможность не ждать следующего года.

«На 2026 год запланированы мероприятия по газификации 11 населенных пунктов – будем строить межпоселковые газопроводы в Безенчукском, Богатовском, Большеглушицком, Борском, Волжском, Красноярском и Шигонском муниципальных районах. Протяженность межпоселковых газопроводов составит более 28 км. Это даст возможность газификации более 1000 домовладений», – доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. - Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов создает условия для повышения уровня газификации населения региона».

Согласно корректировке программы, практически на 3 тысячи увеличивается количество планируемых к догазификации домовладений ИЖС, на территории СНТ – почти на 600 домовладений. Планируется строительство более 230 км внутрипоселковых газопроводов.

На заседании правительства прозвучало, что в 2025 году в рамках региональной программы газификации и догазификации Самарской области газифицировано 10 населенных пунктов, создана техническая возможность для подключения к газу 1302 домовладений. Таким образом, запланированные мероприятия выполнены полностью.

Председатель Правительства Самарской области обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость усиления работы с жителями, чьи заявки на догазификацию были отклонены. Чаще всего причиной отказа является неправильное оформление документов.

«Нужно вернуться к этой теме, посмотреть, кому отказали, разъяснить людям, что они могут повторно обратиться для газификации своих домовладений, помочь с оформлением заявок», – дал поручение Виталий Шабалатов.

На заседании регионального Правительства утвержден перечень объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы». В 2026 году согласно этому перечню планируется к реализации 11 объектов протяженностью более 800 метров.

«В программе модернизации мостов и путепроводов мы установили нижний предел, по которому будем работать. Приведение мостовых сооружений в нормативное состояние напрямую влияет на безопасность дорожного движения, поэтому при возможности будем ускорять темпы ремонта», – подчеркнул Виталий Шабалатов.

Правительством региона одобрена региональная программа Самарской области «Научно-технологическое развитие Самарской области» на 2026 – 2030 годы». Как сообщил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, наша область включена в перечень двадцати пилотных субъектов Российской Федерации, в которых будут утверждены такие программы. Документ разработан по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Основные направления Программы соответствуют национальным проектам технологического лидерства: беспилотные авиационные системы; новые материалы и химия; новые технологии сбережения здоровья; промышленное обеспечение транспортной мобильности; средства производства и автоматизации; технологическое обеспечение биоэкономики; технологическое обеспечение продовольственной безопасности; развитие космической деятельности Российской Федерации.

Виталий Шабалатов отметил, что перечень мероприятий программы будет расширяться с учетом мнения университетского сообщества. Также он призвал в каждом городе и районе области активнее выявлять одаренных детей, обеспечивать их участие в олимпиадах и конкурсах. «Это наши инвестиции в будущее Самарской области и страны в целом», - подчеркнул председатель обправительства.

На заседании регионального Правительства рассмотрен вопрос о региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Самарской области. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области – руководитель государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов Сергей Акимов, в нашем регионе работает значительное количество аттракционов, в сравнении с регионами ПФО, – более 300. С эксплуатантами аттракционов проводится серьезная профилактическая работа, консультации, надзорные мероприятия. В последнее время активно используются цифровые технологии. Так, например, наблюдение за соблюдением обязательных требований эксплуатантами аттракционов осуществляется с помощью 87 камер фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Как результат - в настоящее время в Самарской области отсутствуют аттракционы без государственной регистрации.

«Наличие государственного регистрационного знака гарантирует, что эксплуатация аттракциона организована с соблюдением требований безопасности, включая правила технического обслуживания, контроля состояния и ограничения по использованию», – заключил Сергей Акимов.