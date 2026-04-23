Сборная региона завоевала медали финала Кубка России по плаванию

В Санкт-Петербурге завершился один из главных национальных турниров по плаванию - финал Кубка России. Сборная Самарской области завоевала четыре медали этих соревнований.

Александр Кудашев, учащийся самарской СШОР №8, воспитанник тренера Татьяны Климентовой, стал победителем на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 1:56,90.

На дистанции 50 м на спине бронзу с результатом 28,15 взяла Арина Хитева, учащаяся новокуйбышевской СШОР, воспитанница тренера Алексея Ильина.

Сборная Самарской области также взяла бронзовые награды в эстафетах 4х100 и 4х200 вольным стилем. В составе команды в предварительных и финальных заплывах выступили тольяттинцы Дмитрий Жаворонков, Георгий Злотников, Кирилл Зиновьев, Глеб Темерев, Савелий Вишняков (СШОР №10 «Олимп», тренер Алла Журавлева) и самарцы Антон Сурков и Александр Кудашев (СШОР №8).

Финал Кубка России является одним из этапов отбора в сборную команду России для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта.

Фото: Федерация водных видов спорта России/минспорта СО