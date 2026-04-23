Нижний Новгород примет марафон Знание.Первые в ПФО.  
Приволжский федеральный округ станет участником марафона Общества "Знание"
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП
С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по баскетболу
В Самаре стартовал региональный этап в рамках направления «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
Самарские студенты могут пройти стажировку в муниципальных и государственных органах
По информации Приволжского УГМС 24 апреля в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, местами гроза.
24 апреля в Самарской области будет ветренно, местами гроза
В Санкт-Петербурге завершился один из главных национальных турниров по плаванию - финал Кубка России.
Сборная региона завоевала медали финала Кубка России по плаванию
15 мая в САТОБ пройдет премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
САТОБ:  премьера новой хореографической редакции балета А. Адана "Корсар"
Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани
Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Сборная Самарской области - победитель первенства России по баскетболу

С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения.

В финале первенства сыграли 16 лучших команд девушек со всей страны. Честь представить свои регионы и спортивные школы в финале первенства завоевали юные баскетболистки из Верхней Пышмы, Вологды, Ижевска, Москвы, Московской области, Нижневартовска, Санкт-Петербурга и Самары.

Наш регион представила сборная Самарской области, сформированная на базе самарской спортивной школы олимпийского резерва №13 имени Ольги Артешиной под руководством тренеров Ларисы Долопчи, Данилы Долопчи, Андрея Рузанова.

Матчи проходили на спортивных объектах Самары - в тренировочном комплексе «МТЛ-2» и спортивном комплексе «Олимп» Государственного училища олимпийского резерва.

Сборная Самарской области выиграла все шесть матчей.

Групповой этап:
СШОР «Динамо» Москва - 78:41
СШОР «Купчинский Олимп» Санкт-Петербург - 68:39
СШОР имени А.Я.Гомельского Москва - 71:52

1/4 финала:
СШОР по баскетболу Мытищи - 60:43

1/2 финала:
«Спарта энд К» - СШОР по ИВС Видное - 60:49

Финал:
«Невская» СШОР №2 Невского района Санкт-Петербург - 55:50

Таким образом, команда самарской СШОР №13 имени Ольги Артешиной в третий раз подряд стала победителем первенства России по баскетболу среди девушек 2011 года рождения. У команды «Невская» - серебро, у «Спарты энд К» - бронза.

Разыгрывающая сборной Самарской области Дарья Дягилева была признана самым ценным игроком турнира: в 6 матчах она в среднем набирала по 16 очков, делала 3 передачи, 2 перехвата и 1 подбор.

В церемонии награждения победителей и призеров первенства приняли участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Сергей Моня, игрок женской команды БК «Самара» Юлия Полуянова.

 

В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
