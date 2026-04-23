Сборная Самарской области - победитель первенства России по баскетболу

С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения.

В финале первенства сыграли 16 лучших команд девушек со всей страны. Честь представить свои регионы и спортивные школы в финале первенства завоевали юные баскетболистки из Верхней Пышмы, Вологды, Ижевска, Москвы, Московской области, Нижневартовска, Санкт-Петербурга и Самары.

Наш регион представила сборная Самарской области, сформированная на базе самарской спортивной школы олимпийского резерва №13 имени Ольги Артешиной под руководством тренеров Ларисы Долопчи, Данилы Долопчи, Андрея Рузанова.

Матчи проходили на спортивных объектах Самары - в тренировочном комплексе «МТЛ-2» и спортивном комплексе «Олимп» Государственного училища олимпийского резерва.

Сборная Самарской области выиграла все шесть матчей.

Групповой этап:

СШОР «Динамо» Москва - 78:41

СШОР «Купчинский Олимп» Санкт-Петербург - 68:39

СШОР имени А.Я.Гомельского Москва - 71:52

1/4 финала:

СШОР по баскетболу Мытищи - 60:43

1/2 финала:

«Спарта энд К» - СШОР по ИВС Видное - 60:49

Финал:

«Невская» СШОР №2 Невского района Санкт-Петербург - 55:50

Таким образом, команда самарской СШОР №13 имени Ольги Артешиной в третий раз подряд стала победителем первенства России по баскетболу среди девушек 2011 года рождения. У команды «Невская» - серебро, у «Спарты энд К» - бронза.

Разыгрывающая сборной Самарской области Дарья Дягилева была признана самым ценным игроком турнира: в 6 матчах она в среднем набирала по 16 очков, делала 3 передачи, 2 перехвата и 1 подбор.

В церемонии награждения победителей и призеров первенства приняли участие первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев, чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Сергей Моня, игрок женской команды БК «Самара» Юлия Полуянова.

Фото: Федерация баскетбола Самарской области / минспорта СО