Я нашел ошибку
Главные новости:
Нижний Новгород примет марафон Знание.Первые в ПФО.  
Приволжский федеральный округ станет участником марафона Общества "Знание"
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП
С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по баскетболу
В Самаре стартовал региональный этап в рамках направления «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
Самарские студенты могут пройти стажировку в муниципальных и государственных органах
По информации Приволжского УГМС 24 апреля в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, местами гроза.
24 апреля в Самарской области будет ветренно, местами гроза
В Санкт-Петербурге завершился один из главных национальных турниров по плаванию - финал Кубка России.
Сборная региона завоевала медали финала Кубка России по плаванию
15 мая в САТОБ пройдет премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.
САТОБ:  премьера новой хореографической редакции балета А. Адана "Корсар"
Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани
Глава Сызрани заявил об отсутствии угрозы обрушения второго пострадавшего от БПЛА дома в Сызрани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
0.41
EUR 87.97
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

САТОБ:  премьера новой хореографической редакции балета А. Адана "Корсар"

143
15 мая в САТОБ пройдет премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака.

15 мая в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака. 6+
Балет «Корсар» – это жемчужина мирового балетного искусства, чья история началась 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы. Вдохновленные поэмой Джорджа Байрона, Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и хореограф Жозеф Мазилье создали либретто, а талантливый композитор Адольф Адан написал к нему волшебную музыку. С тех пор «Корсар» пережил множество редакций, каждая из которых обогащала его танцевальную ткань, сохраняя актуальность и привлекательность для новых поколений зрителей.
Уникальностью новой постановки Шостакович Опера Балет станет максимально точное следование канонической редакции Мариуса Петипа 1899 года на сцене Мариинского театра. Художественный руководитель балета Юрий Бурлака, опираясь на бесценные записи, хранящиеся в Гарвардском университете, воссоздал аутентичную версию балета, сохранив его дух и стиль, а также восстановил редакцию либретто Жюля Анри-Вернуа де Сен-Жоржа и Мариуса Петипа. Особую ценность придаёт исполнение оригинальной партитуры Адольфа Адана, которая впервые прозвучит в Самаре.
Балет «Корсар», появившийся в самой середине XIX столетия, носит на себе яркий отпечаток эстетики романтизма. Это красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров: экзотический сюжет разворачивается, как пёстрый, многоцветный восточный ковёр, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения.

Премьерные показы также состоятся 16 и 17 мая в 15:00.

Композитор – Адольф Адан (1803-1856)
Либретто – Жюль Анри Вернуа де Сен-Жорж и Мариус Петипа в редакции Юрия Бурлака
Хореография – Мариус Петипа
Мировая премьера – 23 января 1856

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов;
Ассистент дирижёра-постановщика – Андрей Данилов;
Балетмейстер-постановщик и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака, заслуженный артист России;
Ассистенты балетмейстера-постановщика – Юлиана Малхасянц, Кристина Карасёва, Алексей Конкин;
Художник-сценограф – Андрей Войтенко;
Художник по костюмам – Елена Вио (Зайцева);
Художник по свету – Александр Наумов

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения.
23 апреля 2026, 14:57
Сборная Самарской области - победитель первенства России по баскетболу
С 15 по 21 апреля в Самаре проходил финал первенства России по баскетболу среди юниорок до 16 лет - команд девушек 2011 года рождения. Спорт
19
В Самаре стартовал региональный этап в рамках направления «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
23 апреля 2026, 14:48
Самарские студенты могут пройти стажировку в муниципальных и государственных органах
В Самаре стартовал региональный этап в рамках направления «ГосСтарт. Стажировки» Всероссийской программы сопровождения молодых государственных и... Общество
64
По информации Приволжского УГМС 24 апреля в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, местами гроза.
23 апреля 2026, 14:33
24 апреля в Самарской области будет ветренно, местами гроза
По информации Приволжского УГМС 24 апреля в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, местами гроза. Экология
79
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
832
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
952
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
503
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
699
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
806
Весь список