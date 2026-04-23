САТОБ:  премьера новой хореографической редакции балета А. Адана "Корсар"

15 мая в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака. 6+

Балет «Корсар» – это жемчужина мирового балетного искусства, чья история началась 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы. Вдохновленные поэмой Джорджа Байрона, Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и хореограф Жозеф Мазилье создали либретто, а талантливый композитор Адольф Адан написал к нему волшебную музыку. С тех пор «Корсар» пережил множество редакций, каждая из которых обогащала его танцевальную ткань, сохраняя актуальность и привлекательность для новых поколений зрителей.

Уникальностью новой постановки Шостакович Опера Балет станет максимально точное следование канонической редакции Мариуса Петипа 1899 года на сцене Мариинского театра. Художественный руководитель балета Юрий Бурлака, опираясь на бесценные записи, хранящиеся в Гарвардском университете, воссоздал аутентичную версию балета, сохранив его дух и стиль, а также восстановил редакцию либретто Жюля Анри-Вернуа де Сен-Жоржа и Мариуса Петипа. Особую ценность придаёт исполнение оригинальной партитуры Адольфа Адана, которая впервые прозвучит в Самаре.

Балет «Корсар», появившийся в самой середине XIX столетия, носит на себе яркий отпечаток эстетики романтизма. Это красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров: экзотический сюжет разворачивается, как пёстрый, многоцветный восточный ковёр, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения.

Премьерные показы также состоятся 16 и 17 мая в 15:00.

Композитор – Адольф Адан (1803-1856)

Либретто – Жюль Анри Вернуа де Сен-Жорж и Мариус Петипа в редакции Юрия Бурлака

Хореография – Мариус Петипа

Мировая премьера – 23 января 1856

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов;

Ассистент дирижёра-постановщика – Андрей Данилов;

Балетмейстер-постановщик и новая хореографическая редакция – Юрий Бурлака, заслуженный артист России;

Ассистенты балетмейстера-постановщика – Юлиана Малхасянц, Кристина Карасёва, Алексей Конкин;

Художник-сценограф – Андрей Войтенко;

Художник по костюмам – Елена Вио (Зайцева);

Художник по свету – Александр Наумов

Фото: пресс-служба САТОБ