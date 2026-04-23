Пять школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады

Пятеро школьников из Самарской области вошли в число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО), которая проводится совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при координации Министерства науки и высшего образования РФ. Дипломантами одиннадцатого сезона НТО стали 463 учащихся 8-11 классов из 59 регионов России, а также из Казахстана.

В финальных этапах НТО состязались более 2 100 школьников и студентов. Всего на Национальную технологическую олимпиаду 2025/2026 учебного года зарегистрировались 226 000 участников. Серия финалов олимпиады состоялась на площадках 24 вузов, а также технологических компаний в 11 городах страны.

«Национальная технологическая олимпиада – особый проект для Президентской платформы. Она объединяет исследователей, технологические компании, государство, бизнес, университеты, школы. На площадках НТО будущие инженеры встречаются с реальными вызовами, а образование становится мостом к практическим задачам. Такая связка работает на конкретный результат: страна получает не просто подготовленных специалистов, а поколение, готовое разрабатывать технологии, укреплять промышленность и создавать будущее России», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В 2025/2026 учебном году в НТО школьники соревновались в 34 профилях. Финалисты олимпиады решали задачи на стыке дисциплин: автоматизировали полные циклы горнодобывающих предприятий, создавали программные комплексы из беспилотников и манипуляторов для ликвидации последствий землетрясений и разрабатывали системы для анализа космических снимков при природных катастрофах. Команды программировали «цифровых поводырей» для слабовидящих и проектировали системы жизнеобеспечения для сити-ферм в условиях экстремального климата. Участники также создавали уникальные генетические конструкции для синтеза витаминов и лекарств, а в ИT-направлениях – обучали нейросети защите критической инфраструктуры и создавали игровые миры. Задачи финалов были максимально приближены к запросам реального сектора экономики, а работа велась в условиях, близких к производственным процессам.

Из Самарской области победителями и призерами одиннадцатого сезона НТО стали:

Победитель Тимофей Конев , детский образовательный центр «Благовест» села Ягодное, профиль «Аэрокосмические системы»

, Самарский региональный центр для одаренных детей, профиль «Искусственный интеллект» Призер Ярослав Поляков , гимназия города Сызрани, профиль «Большие данные и машинное обучение»

, школа № 72 города Самары, профиль «Автоматизация бизнес-процессов» Призер Кирилл Маханьков, Самарский региональный центр для одаренных детей, профиль «Искусственный интеллект»

«Финалы НТО не только проверяют инженерные навыки участников, но и становятся билетом в профессиональное сообщество, которое сегодня определяет технологический облик страны. С каждым годом задачи олимпиады – все глубже, а решения школьников – смелее. Участие в НТО дает не только уникальный опыт работы с реальными вызовами, но и вполне осязаемый социальный лифт. Для победителей и призеров предусмотрены серьезные преференции: 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или возможность зачисления в ведущие университеты без вступительных испытаний. Наша цель – поддержать талантливых ребят на всех этапах и создать условия, чтобы их путь в науку и индустрию был максимально эффективным», – отметил ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

Список победителей и призеров опубликован на сайте олимпиады. Национальная технологическая олимпиада уже готовится к запуску двенадцатого сезона. В конце августа 2026 года проектный офис НТО представит актуальные профили в школьном и студенческом треках. Однако уже сейчас для желающих принять участие в уникальных командных инженерных соревнованиях открыта предварительная регистрация.

НТО проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке «Движения первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.

С 2015 года крупнейшие командные инженерные соревнования страны объединили более 1,1 миллиона обучающихся из всех регионов России и 77 стран мира.