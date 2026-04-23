В Оренбургской области пресечен незаконный ввоз 90 птиц – среди них редкие виды

В Росприроднадзор поступила информация о попытке незаконного ввоза в Россию партии птиц через пункт «Сагарчин» в Оренбургской области. Задержана партия из 90 особей без разрешительной документации.

Часть из них – редкие виды, подпадающие под Конвенцию СИТЕС: попугаи жако, какаду, тибетский улар и другие. Это те самые животные, торговля которыми строго регулируется на международном уровне.

Из-за ненадлежащей транспортировки птиц многие прибыли истощенными и с травмами, несколько особей погибли.

Всех пернатых оперативно передали в Ульяновский зоопарк – сейчас они на карантине, проходят обследования и восстановление. Позже часть особей направят в Московский зоопарк. Окончательное решение об их судьбе примут после завершения юридических процедур.

При этом 68 птиц не подпадают под Конвенцию СИТЕС – ими будут заниматься региональные власти.

«Если вы планируете завести питомца, находящегося под защитой государства – будь то краснокнижный вид или животное, подпадающее под СИТЕС, – важно понимать, что вы несете полную ответственность за его содержание и законность приобретения. При перемещении такого животного через границу, даже если речь идет о личном питомце, необходимо заранее оформить все требуемые документы. Нарушение этих правил влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности», – подчеркнула руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.