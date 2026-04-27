500 кг тряпок достали специалисты «РКС-Самара» из канализации на ул.Калинина в Самаре

Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка. Проблема возникла на трубе водоотведения, которую не так давно передали на баланс предприятия. Сама линия диаметром 500 мм новая, построена несколько лет назад, переломов и заиливания на ней нет. По этой линии отводятся стоки от домов на ул. Вольской, 87, 89 и Калинина, 26.

Бригады цеха эксплуатации канализации работают на ул. Калинина по очереди: проводят механическую чистку трубы, удаляют из сети твёрдые бытовые отходы. За неделю достали больше 500 кг мусора. В основном, это влажные салфетки, которые в канализации вытягиваются и завязываются в огромные узлы.

Ресурсоснабжающее предприятие настоятельно просит жителей многоквартирных домов не использовать канализацию как мусорку. В унитазы и раковины категорически запрещено смывать средства личной гигиены, остатки продуктов, стройматериалы и прочие твёрдые бытовые отходы – это приводит к засорению линии, изливу сточных вод на поверхность, неудобствам в доме и на улице.

Всего за неделю в Самаре устранили 92 засора, прочистили больше 3 км линий водоотведения, отремонтировали 13 канализационных колодцев и 14 очистили. Работа на ул. Калинина продолжается до полного устранения засора на линии. Но если жители не изменят своего поведения, ситуация может повториться уже скоро.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»