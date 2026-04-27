22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет премьера водевиля  А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
САТОБ: премьера водевиля «Всё дело в шляпке» Андрея Колесникова
В связи с праздниками и выходными днями с 1 по 3 мая, часть детских пособий будет выплачена кредитными учреждениями досрочно.
Отделение СФР СО досрочно перечислит семьям детские пособия перед майскими праздниками
В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут свыше 340 участков региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического интереса.
В России ремонтируют дороги к туристическим достопримечательностям: в 2026 году обновят свыше 340 участков
24-25 апреля 2026 года в Нижнем Новгороде прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профессионального образования.
Самарские юниоры - победители Турнира ПФО по баскетболу 3х3
Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Нижняя Кондурча построили современный фельдшерско-акушерский пункт.
В Елховском районе работает современный ФАП
В России сегмент корпоративных 5G-сетей находится на ранней стадии, но в перспективе может достичь 35–50 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты «билайн бизнес» по результатам бенчмаркинга.
«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.
500 кг тряпок достали специалисты «РКС-Самара» из канализации на ул.Калинина в Самаре
500 кг тряпок достали специалисты «РКС-Самара» из канализации на ул.Калинина в Самаре

Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка.

Вторую неделю специалисты «РКС-Самара» устраняют сложный засор на ул. Калинина в районе Безымянского рынка. Проблема возникла на трубе водоотведения, которую не так давно передали на баланс предприятия. Сама линия диаметром 500 мм новая, построена несколько лет назад, переломов и заиливания на ней нет. По этой линии отводятся стоки от домов на ул. Вольской, 87, 89 и Калинина, 26.

Бригады цеха эксплуатации канализации работают на ул. Калинина по очереди: проводят механическую чистку трубы, удаляют из сети твёрдые бытовые отходы. За неделю достали больше 500 кг мусора. В основном, это влажные салфетки, которые в канализации вытягиваются и завязываются в огромные узлы.

Ресурсоснабжающее предприятие настоятельно просит жителей многоквартирных домов не использовать канализацию как мусорку. В унитазы и раковины категорически запрещено смывать средства личной гигиены, остатки продуктов, стройматериалы и прочие твёрдые бытовые отходы – это приводит к засорению линии, изливу сточных вод на поверхность, неудобствам в доме и на улице.

Всего за неделю в Самаре устранили 92 засора, прочистили больше 3 км линий водоотведения, отремонтировали 13 канализационных колодцев и 14 очистили. Работа на ул. Калинина продолжается до полного устранения засора на линии. Но если жители не изменят своего поведения, ситуация может повториться уже скоро.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
24 апреля 2026, 15:58
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая... ЖКХ
«РКС-Самара» с 21 по 24 апреля проведут плановые ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения и водоотведения в Самаре.
17 апреля 2026, 15:37
«РКС-Самара» с 21 по 24 апреля проведут плановые ремонтно-профилактические работы 
«РКС-Самара» с 21 по 24 апреля проведут плановые ремонтно-профилактические работы на сетях водоснабжения и водоотведения в Самаре. ЖКХ
Сейчас на станции приёма ЖБО в Красноглинском районе начинаются пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу мая.
16 апреля 2026, 16:37
«РКС-Самара» готовят к запуску станцию приёма ЖБО в Красноглинском и Куйбышевском районах
Сейчас на станции приёма ЖБО в Красноглинском районе начинаются пуско-наладочные работы, ввести объект в эксплуатацию планируется к концу мая. ЖКХ
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:44
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
26 апреля 2026  20:42
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  13:59
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
