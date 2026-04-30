21-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенников

В Самаре 21-летняя жительница обратилась в полицию. Девушка рассказала, что в течение нескольких дней с ней через мессенджер связывались неизвестные, предлагая прохождение обучающих курсов для работы в онлайн магазине. Доверившись собеседникам, девушка перевела через мобильное приложение 15 000 рублей. После этого связь с «куратором» прекратилась. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность: не переводить денежные средства неизвестным лицам, не передавать персональные данные, проверять информацию через официальные источники и при любых сомнениях незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.