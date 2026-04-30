Южное шоссе станет одной из ключевых территорий для активного жилищного строительства в Самаре

Именно здесь формируются основные точки роста города, связанные с возведением новых микрорайонов. Об этом в интервью порталу «Волга Ньюс» рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

По ее словам, интерес застройщиков к таким площадкам объясняется высокой рентабельностью жилищных проектов. Девелоперы чаще выбирают строительство жилых комплексов, поскольку такие инвестиции окупаются быстрее, чем вложения в гостиницы, офисы, медицинские центры или санатории.

При этом развитие территорий не должно происходить хаотично. Региональные власти намерены совместно с застройщиками определить единые принципы освоения крупных площадок: рассчитать необходимое количество жилья, предусмотреть строительство школ и детских садов, дорог, мостов, парков и других объектов инфраструктуры.

Эти подходы будут закреплены в новом генеральном плане Самары. Документ предусматривает не только жилую застройку, но и создание социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни горожан, а также размещение отдельных уникальных объектов.

Работа над генпланом ведется в рамках подготовки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования. Подрядчиком выступает Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, пишет Самарская газета.