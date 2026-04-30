В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов

Переход россиян на наличные расчеты и отказ от безнала связан в первую очередь с перебоями интернета и ограничениями, которые вводятся со стороны банков для борьбы с мошенниками. Также часто причиной становится попытка бизнеса уйти от налогов, объяснил НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что в последнее время банки часто приостанавливают операции для исключения рисков мошенничества – на этом фоне многие просто считают наличные более удобным средством платежей. Кроме того, меры по борьбе с сомнительными операциями продолжают ужесточаться, подчеркнул депутат. Еще одной важной причиной он назвал уход от уплаты налогов со стороны бизнеса.

«Есть информация, что за свою работу до 25% доходов люди получали не в явном виде, не как заработок. Видимо, меры по обходу законов простимулировали уход от явных операций, чтобы эти операции не видели контролирующие органы», — пояснил парламентарий.

В то же время он заверил, что на сегодняшний день по-прежнему безналичные расчеты составляют более 80% платежей, поэтому сообщения о массовости явления больше нагнетают ситуацию. Аксаков также пообещал, что никаких ограничений на наличные средства вводить не будут, пишет Газета.

«Никто таких решений не принимал и принимать не будет. Безналичные, наличные деньги, цифровой рубль — законные средства платежа», — заключил депутат.