В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов

 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов

238
В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов

Переход россиян на наличные расчеты и отказ от безнала связан в первую очередь с перебоями интернета и ограничениями, которые вводятся со стороны банков для борьбы с мошенниками. Также часто причиной становится попытка бизнеса уйти от налогов, объяснил НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что в последнее время банки часто приостанавливают операции для исключения рисков мошенничества – на этом фоне многие просто считают наличные более удобным средством платежей. Кроме того, меры по борьбе с сомнительными операциями продолжают ужесточаться, подчеркнул депутат. Еще одной важной причиной он назвал уход от уплаты налогов со стороны бизнеса.

«Есть информация, что за свою работу до 25% доходов люди получали не в явном виде, не как заработок. Видимо, меры по обходу законов простимулировали уход от явных операций, чтобы эти операции не видели контролирующие органы», — пояснил парламентарий.

В то же время он заверил, что на сегодняшний день по-прежнему безналичные расчеты составляют более 80% платежей, поэтому сообщения о массовости явления больше нагнетают ситуацию. Аксаков также пообещал, что никаких ограничений на наличные средства вводить не будут, пишет Газета.

«Никто таких решений не принимал и принимать не будет. Безналичные, наличные деньги, цифровой рубль — законные средства платежа», — заключил депутат.

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
