 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
В Сергиевском районе начался ремонт школьного маршрута по нацпроекту

В Сергиевском районе Самарской области приводят в нормативное состояние автомобильную дорогу «Сергиевск – Большая Чесноковка» – Кандабулак» – Красносельское в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект включен в план ремонта по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.

«С такой просьбой ко мне обращались жители района. Дорога очень важна и востребована. По этой трассе каждый день люди добираются до районных центров, по ней проходит маршрут движения школьного автобуса, который доставляет на учебу детей из ряда населенных пунктов», - сообщил глава региона на своих страницах в социальных сетях.

Участок протяженностью 6,7 км связывает две крупные региональные дороги: «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки и Сергиевск – Чекалино – Большая Чесноковка – Русская Селитьба. По этой дороге школьный автобус возит детей из населённых пунктов Ровное, Спасское и Кандабулак в Красносельскую общеобразовательную школу. Также более 500 метров обновляемого участка проходят по улице Советской — главной дороге села Красносельское.

Благодаря нацпроекту сельская дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности и долговечности дорожного покрытия. Проект ремонта включает полную замену асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и нанесение разметки термопластиком, которая сохранит видимость в любую погоду.

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Самарской Губернской Думы Андрей Мурзов отметил: «Дорога, по которой дети едут в школу, – зона особой ответственности. Я сам родился в Сергиевском районе и хорошо помню, в каком состоянии эти трассы были долгие годы. Сегодня благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и пристальному вниманию Губернатора мы добились реальных перемен. Уже сейчас идёт укладка нового покрытия. Работы ведутся с опережением графика. Это не просто асфальтовое покрытие, а реальная возможность родителям не волноваться за своих детей, а также развитие села и новые перспективы для местных жителей».

На сегодняшний день подрядчик уже выполнил фрезерование старого покрытия и приступил к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона.

«Эту дорогу не ремонтировали много лет. Когда увидели технику, просто не поверили своим глазам, — рассказала местная жительница Людмила Харисова. — Теперь каждый день смотрим, как продвигаются работы. Будет ровно, безопасно — и детям в школу, и нам по делам ездить одно удовольствие».

Всего в этом году в Сергиевском районе по нацпроекту приведут в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяженностью почти 10 км. Помимо трассы к Красносельскому, капитальный ремонт запланирован на автодороге «Кинель – Черкассы – Урал» – Захаркино протяженностью 3,28 км, которая служит единственным маршрутом, связывающим село с районным центром.

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
