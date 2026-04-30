Самарская область вошла в топ-10 регионов по развитию шеринг-экономики

Главные новости:
 В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику.
О работе медицинских служб региона в праздничные дни
30 апреля в Самаре состоялось официальное открытие Аллеи хорошего настроения на улице Подшипниковой.
Аллея хорошего настроения от «РКС-Самара» официально открыта на улице Подшипниковой
30 апреля 2026 года состоялась церемония награждения жителей Самарской области государственными и региональными наградами.
Накануне Праздника Весны и Труда жителям региона вручили госнаграды
В Самаре утвержден перечень первых 27 парковочных зон для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
27 парковочных зон для электросамокатов появится в Самаре в 2026 году
7 мая в музее «Самара Космическая» все желающие смогут озвучить фрагменты фронтовых писем — тех, которые сохранились в семейных архивах или в фондах самого музея.
Самарцы могут озвучить фронтовые письма для электронной библиотеки Музея Победы
В первенстве России среди юниоров до 22 лет приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Тульской, Ульяновской и Самарской областей.
Сборная региона выиграла первенство России по футзалу спорта глухих
29 апреля активисты Самарского Дома молодежи вышли на уборку парка «Молодежный». Более 50 человек привели общественную территорию в порядок в рамках Всероссийской акции «Мы за чистоту», приуроченной к Году единства народов России.
Самарские студенты помогли навести порядок в парке «Молодежный»
В связи с предстоящими праздничными днями изменяется график приёма граждан подразделениями Госавтоинспекции Самарской области
График работы экзаменационных подразделений ГАИ СО в праздничные дни
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Самарская область вошла в топ-10 регионов по развитию шеринг-экономики

Ученые впервые составили рейтинг регионов России по уровню развития шеринг-экономики. Исследование охватило 15 регионов с городами-миллионниками, для каждого рассчитывался интегральный индекс развития шеринг-экономики. Помимо лидеров рейтинга — Москвы и Санкт-Петербурга — топ-10 регионов вошла Самарская область. Наиболее низкие значения интегрального индекса — в Волгоградской, Воронежской и Омской областях. Результатами исследования, проведенного при поддержке Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, поделилась автор — Анна Веретенникова, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС.

«По рейтингу видно — там, где выше уровень цифровизации и плотность городской среды, шеринговые сервисы растут быстрее. Регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы. И это только верхушка айсберга, поскольку шеринговая модель разнообразна и включает не только B2C и P2P, но и B2B-форматы, такие как шеринг техники или текстиля», — говорит Анна Веретенникова.

В компании Lindaily, специализирующейся на B2B-шеринге спецодежды и ковров, отметили, что в регионах-лидерах активно развивается шеринг текстиля. Компания работает в 46 регионах, но именно в городах, возглавляющих рейтинг, локализованы производственные площадки Lindaily: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске.

«Шеринг позволяет бизнесу экономить на закупке и обслуживании, гарантирует чистоту и безопасность, а также снижает нагрузку на экологию за счет продления жизненного цикла вещей. В России пока не раскрыт до конца весь потенциал этой модели», — считает Николай Стотыка, генеральный директор Lindaily.

Что касается текстильного сервиса в целом: в Европе до 95% отелей, больниц и промышленных предприятий отдают текстиль на аутсорсинг профессиональным прачечным. В России этот показатель — всего 3–5%. Но рынок растет, развивается и становится самостоятельной отраслью.

По оценкам Lindaily, видимый объем рынка промышленной стирки и аренды текстиля составляет 23,5 млрд рублей в год (из них 15 млрд — оборот по договорам аренды). Оценка реального объема рынка   — 50 млрд рублей. При сохранении текущих темпов роста через пять лет рынок может достичь 150 млрд рублей.

По словам председателя Общенациональной ассоциации текстильного сервиса (ОАТС) Алексея Шамина, в ассоциацию входит более 20 крупных компаний текстильного сервиса, каждая из которых способна обрабатывать 30–70 тонн одежды в сутки, а их ежегодная выручка составляет 5–7 млрд рублей.

«Следующий шаг — восполнение пробелов правового поля. Уже разработана программа развития отрасли, закреплен регулирующий орган — Департамент легкой промышленности Минпромторга, дальнейшие шаги — выделение отдельного кода ОКВЭД и разработка мер государственной поддержки», — подчеркнул Алексей Шамин.

Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
30 апреля 2026  14:02
Банки Самары перейдут на особый режим в майские праздники
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
30 апреля 2026  11:46
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
30 апреля 2026  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026  19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
