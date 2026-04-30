Самарская область вошла в топ-10 регионов по развитию шеринг-экономики

Ученые впервые составили рейтинг регионов России по уровню развития шеринг-экономики. Исследование охватило 15 регионов с городами-миллионниками, для каждого рассчитывался интегральный индекс развития шеринг-экономики. Помимо лидеров рейтинга — Москвы и Санкт-Петербурга — топ-10 регионов вошла Самарская область. Наиболее низкие значения интегрального индекса — в Волгоградской, Воронежской и Омской областях. Результатами исследования, проведенного при поддержке Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, поделилась автор — Анна Веретенникова, к. э. н., ведущий научный сотрудник Уральского института управления РАНХиГС.

«По рейтингу видно — там, где выше уровень цифровизации и плотность городской среды, шеринговые сервисы растут быстрее. Регионы оценивались по пяти сферам: транспорт, краткосрочная аренда жилья, обмен товарами, трудовые ресурсы и финансовые платформы. И это только верхушка айсберга, поскольку шеринговая модель разнообразна и включает не только B2C и P2P, но и B2B-форматы, такие как шеринг техники или текстиля», — говорит Анна Веретенникова.

В компании Lindaily, специализирующейся на B2B-шеринге спецодежды и ковров, отметили, что в регионах-лидерах активно развивается шеринг текстиля. Компания работает в 46 регионах, но именно в городах, возглавляющих рейтинг, локализованы производственные площадки Lindaily: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске.

«Шеринг позволяет бизнесу экономить на закупке и обслуживании, гарантирует чистоту и безопасность, а также снижает нагрузку на экологию за счет продления жизненного цикла вещей. В России пока не раскрыт до конца весь потенциал этой модели», — считает Николай Стотыка, генеральный директор Lindaily.

Что касается текстильного сервиса в целом: в Европе до 95% отелей, больниц и промышленных предприятий отдают текстиль на аутсорсинг профессиональным прачечным. В России этот показатель — всего 3–5%. Но рынок растет, развивается и становится самостоятельной отраслью.

По оценкам Lindaily, видимый объем рынка промышленной стирки и аренды текстиля составляет 23,5 млрд рублей в год (из них 15 млрд — оборот по договорам аренды). Оценка реального объема рынка — 50 млрд рублей. При сохранении текущих темпов роста через пять лет рынок может достичь 150 млрд рублей.

По словам председателя Общенациональной ассоциации текстильного сервиса (ОАТС) Алексея Шамина, в ассоциацию входит более 20 крупных компаний текстильного сервиса, каждая из которых способна обрабатывать 30–70 тонн одежды в сутки, а их ежегодная выручка составляет 5–7 млрд рублей.

«Следующий шаг — восполнение пробелов правового поля. Уже разработана программа развития отрасли, закреплен регулирующий орган — Департамент легкой промышленности Минпромторга, дальнейшие шаги — выделение отдельного кода ОКВЭД и разработка мер государственной поддержки», — подчеркнул Алексей Шамин.