Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг на рейсе Самара – Москва

Куйбышевская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения авиакомпанией федеральных авиационных правил и выявила нарушение прав пассажиров.

В феврале 2026 года авиакомпания продала больше билетов на рейс Самара – Москва, чем было мест в самолёте. Это явление называется овербукинг. Из-за этого один из пассажиров не смог воспользоваться услугой в запланированное время и полетел в Москву на другом рейсе, который вылетел позже.

В связи с выявленными нарушениями транспортный прокурор внёс руководителю авиакомпании представление об устранении нарушений закона, пишет ГТРК-Самара.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Назначен штраф в размере 35 тыс. рублей, сообщают в ведомстве.