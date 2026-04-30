В Жигулёвске полицейские задержали ночного правонарушителя на мотоцикле

В апреле текущего года, в ночное время, возле многоквартирного дома в микрорайоне В-1, сотрудники ДПС ГАИ ОМВД России по городу Жигулёвску для проверки документов остановили мотоцикл без государственного регистрационного знака, под управлением местного жителя 1991 года рождения.

Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, от которого он отказался. Также полицейскими установлено, что нарушитель не имеет водительского удостоверения.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции, мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что в сентябре 2025 года местный житель уже совершал аналогичное правонарушение, за что привлекался к административной ответственности и понес наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.

По словам мужчины, он рассчитывал, что его проступок окажется в ночное время незамеченным.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области