В Самарской области названы победители конкурса «Профессионал года» в сфере АПК

В преддверии Дня весны и труда в Самарской области состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Профессионал года» в сфере АПК. Борьба за звание лучшего велась в шести номинациях, охватывавших всю производственную цепочку - от подготовки почвы до выпуска готовой продукции на перерабатывающих предприятиях. Все участники конкурса доказали, что современное сельское хозяйство региона опирается на точные технологии, высокую культуру труда и непрерывное профессиональное развитие.

«Ваше мастерство, преданность делу и готовность внедрять инновации - основа технологического суверенитета и продовольственной безопасности региона. Вы наглядно доказали, что современный аграрий и работник перерабатывающей отрасли - это высококвалифицированные специалисты, умеющие сочетать проверенные традиции с передовыми технологиями», - подчеркнул заместитель председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, поздравляя победителей.

Особое внимание экспертная комиссия уделила преемственности поколений. Самым молодым лауреатом конкурса стал 28-летний Алексей Мананников, оператор по искусственному осеменению КРС АО «Нива» из Ставропольского района. Выпускник аграрного вуза, он в совершенстве владеет ректоцервикальным методом осеменения и УЗИ-диагностикой стельности. По итогам 2025 года на 100 коров в своей группе он получил 83 телёнка, при этом 70% коров дали приплод уже с первой попытки - это показатель высокого профессионализма.

«Мне нравится работать в АПК, - поделился Алексей Мананников. - Здесь каждый день видишь реальный результат своего труда, когда применяешь научные знания, внедряешь точные технологии, которые повышают продуктивность. Сегодня это высокотехнологичная отрасль, которая кормит страну. Я горжусь тем, что мой личный вклад помогает региону выполнять задачи по продовольственной безопасности».

Конкурс демонстрирует, что за достижениями сельскохозяйственной отрасли региона стоят конкретные профессионалы. Агроном ООО «Агро Нива» Василий Москаев ежегодно повышает плодородие почв и урожайность, внедряя новые системы защиты растений. Тракторист-машинист Павел Богомолов из Большеглушицкого района в 2025 году провёл сев зерновых и подсолнечника на площади 4804 га, обработку средств защиты растений - на 1331 га и пахоту зяби - на 2932 га. Оператор машинного доения Татьяна Митакина из Исаклинского района ежегодно наращивает надои, а специалист переработки Светлана Лушина из АО «Край Каравай» передаёт многолетний опыт молодым работникам, строго контролируя соответствие продукции стандартам ХАССП и ГОСТ.

На повышение престижа профессий и решение кадрового вопроса направлен федеральный проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он создаёт целостную систему: от школьной скамьи и современного колледжа до получения жилья и комфортных условий работы в сельхозпредприятиях.

В Самарской области делают ставку на то, чтобы труд на селе становился не только престижным, но и технологически насыщенным. Молодым специалистам оказывают беспрецедентную государственную поддержку. Благодаря инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в 2025 году существенно увеличены размеры единовременных подъёмных выплат выпускникам аграрных вузов и колледжей (в зависимости от уровня образования - от 207 тысяч рублей до 414 тысяч рублей). Суммарно за шесть лет работы выпускник высшего учебного заведения может получить от государства почти 2 миллиона рублей.

Кроме того, сейчас прорабатывается инициатива по досрочному включению студентов целевого набора в очередь на служебное жильё, что позволит обеспечивать специалистов жильём непосредственно по окончании обучения.

Важность и своевременность повышения стимулирующих выплат для молодых специалистов подчеркнул и председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Николай Сомов. «Это нужно для надёжного закрепления кадров на селе», - сказал региональный координатор партийного проекта «Российское село».

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий уделено особое внимание. Партийный проект «Российское село» направлен на поддержку фермерских и личных подсобных хозяйств, благоустройство сёл и, самое главное, - привлечение молодых кадров в аграрный сектор.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.