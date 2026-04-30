Почта России доставит ветеранам поздравления Президента с Днём Победы

В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259 700 писем дорогим адресатам по всей стране.

В письме находится именная открытка с поздравлением с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления вне зависимости от того, где они проведут праздничные дни. При необходимости специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. В случае, если адресата не будет дома — например, он отдыхает на даче или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравление.

«Доставить ветеранам персональное поздравление Президента с великим праздником Победы — почётная и ответственная задача для Почты. В годовщину величайшего события в истории нашей страны мы с особой гордостью поздравляем тех, кто подарил нам Победу, защищал нашу Родину и счастливое будущее. Каждое поздравление будет доставлено бережно и в срок», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.