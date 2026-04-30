В Госдуме объяснили массовый отказ россиян от безнала в пользу наличных расчетов
Вячеслав Федорищев передал пожарно-спасательным отрядам Самарской области 20 специализированных автомобилей
Региональный этап проекта ПФО «МолоТ» стартовал в Самарской области
Выпускники второго потока программы «СВОё Дело. Самарская область» презентовали бизнес-проекты
1 мая «Крылья Советов» проведут матч против «Спартака»
В Самаре улицу Молодогвардейскую хотят расширить для пешеходов
Южное шоссе станет одной из ключевых территорий для активного жилищного строительства в Самаре
Вода подтопила 37 приусадебных участков в Тольятти и дорогу в Новокуйбышевске
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Выпускники второго потока программы «СВОё Дело. Самарская область» презентовали бизнес-проекты

На площадке центра «Мой бизнес» Самарской области состоялся финал второго потока региональной образовательной программы «СВОё Дело. Самарская область» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Обучение завершили 85 участников и презентовали экспертной комиссии свои бизнес-проекты.

Программа «СВОе Дело» — это комплексная региональная инициатива, направленная на поддержку предпринимательского старта, социальную адаптацию ветеранов специальной военной операции и их семей. Старт проекту дал губернатор Вячеслав Федорищев. При поддержке Правительства Самарской области проект реализуется областным минэкономразвития, региональным центром «Мой бизнес» и фондом «Защитники Отечества», в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Программа «СВОе Дело» — это не просто образовательный проект, а реальный инструмент для возвраще-ия ветеранов специальной военной операции и их близких к активной гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса. Мы видим, как за время интенсивного обучения у участников рождаются сильные, жизнеспособные бизнес-идеи в самых разных сферах. Для нас важно, чтобы каждый герой чувствовал себя востребованным, видел перспективы развития в родном регионе и знал, что может рассчитывать на нашу поддержку», — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В ходе 7-недельного курса в региональном центре «Мой бизнес» слушатели получили необходимые прикладные знания для запуска собственного дела: от основ финансового планирования и правовых аспектов функционирования бизнеса до разработки маркетинговой стратегии.

Финалом программы стала защита бизнес-проектов, которые участники готовили в течение всего интенсива. Представленные бизнес-инициативы охватили ключевые секторы экономики: производство, сельское хозяйство, сферу услуг, общественное питание и др.

Антон Кари, ветеран СВО и многодетный отец, уже много лет занимается производством мебели: кухонные гарнитуры, гардеробные шкафы и многое другое. После возвращения с СВО решил активно развиваться как предприниматель и записался на программу «СВОе Дело». В будущем планирует открыть собственный цех и нанять сотрудников.

«Уже сейчас у меня учится мой сослуживец, в дальнейшем хочу взять его в штат. Буду стараться привлекать на работу таких же бывших военнослужащих, которым нужна помощь в трудоустройстве. Сам понимаю, как после возвращения сложно себя найти», — рассказывает Антон Кари.

Марина Сафронова развивает в Отрадном небольшой бизнес по выпечке десертов. Сначала это было хобби — торты и другие сладости делала на заказ для друзей и знакомых. Сейчас у супруги участника СВО намечены большие планы по развитию своего дела.

«Программа дала мне много новых знаний, новых знакомств — я уверена, что они будут полезны. Проект дал мне возможность смотреть шире, не бояться и быть уверенной в себе, своих силах и своем деле. Вот сейчас, например, готовлю коллаборацию с цветочным магазином, — делится Марина Сафронова. — В планах масштабироваться, уйти больше в кейтеринг. В будущем рассчитываю на получение гранта, он поможет мне в развитии: арендовать помещение, закупить оборудование».

Участники СВО, получившие сертификат, смогут претендовать на грантовую поддержку и получить до 500 тысяч рублей на открытие или масштабирование бизнеса. Кроме того, выпускникам программы доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области под 3% годовых.

О старте третьего потока программы «СВОё Дело. Самарская область», который запланирован на второе полугодие 2026 года, будет объявлено на сайте Минэкономразвития Самарской области и на портале mybiz63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов пожарной охраны
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
